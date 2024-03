Ronaldo se je zaradi držanja za moškost opravičil: Pardon, toda to je v Evropi normalno

Ronaldove nespodobne geste sicer niso prikazali na savdski televiziji, so pa posnetki hitro zakrožili po spletu in sprožili ogorčene odzive v tamkajšnjih medijih, zato je savdska nogometna zveza SAFF sprožila preiskavo in odredila dve tekmi prepovedi igranja. Zdaj se je 39-letni nogometni superzvezdnik javil z opravičilom. "Vedno bom spoštoval kulturo in običaje posameznih držav. Kot sem že poudaril, si takšne poteze oziroma gestikulacije ne bom več privoščil. Toda v Evropi je to normalno. Tu in tam nas nogometne strasti in čustva ponesejo in težko se je kontrolirati. Vse to pripelje do napak, ki si jih drugače ne bi dovolili," je dejal Portugalec, ki je član Al Nasra od leta 2022, v tem času pa je na 50 tekmah dosegel 42 golov in dodal 13 asistenc.