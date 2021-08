Ronaldo se je že poslovil od soigralcev

36-letnega Ronalda pogodba z Juventusom sicer veže do konca prihodnje sezone, a kot kaže, izteka ne bo dočakal v omenjenem klubu. V zadnjem tednu se je zvezdnik odločil za menjavo kluba, in čeprav se je sprva omenjala vrnitev v Real Madrid (ki intenzivno lovi podpis zvezdnika PSG-ja Kyliana Mbappeja), je zdaj Portugalec tik pred vrnitvijo v mesto, v katerem je igral pred odhodom v Španijo. A ker je govora o Manchester Cityju in ne Manchester Unitedu, za katerega je Ronaldo igral med letoma 2003 in 2009, njegov prestop v modri del Manchestra v nogometnem svetu dviga ogromno prahu.

Ronaldo je zadnjo tekmo v dresu Uniteda odigral 10. maja 2009 prav na mestnem derbiju proti Cityju in takrat z zadetkom iz prostega strela dosegel 84. in s tem zadnji zadetek za 'Rdeče vrage'.