Ronaldo še naprej brez lovorike v Al Nassru: pred tekmo je naredil nekaj 'nepojmljivega'

Dejstvo, da 39-letni nogometni veteran še naprej ostaja brez lovorike na Arabskem polotoku, je njemu zelo naklonjena madridska marca povezala z "nestvarnimi" razlogi. " Ronaldo je naredil nekaj nepojmljivega pred tekmo. Kako mu je to sploh padlo na pamet. Pri 39 letih je dovolj izkušen in ve, kako se v nogometu svari vrtijo ," se je sprva vprašala španska Marca , nato pa razložila, za kaj je sploh šlo.

"Pred tekmo se je dotaknil laskave lovorike in odprl vrata prekletstvu. No, to se je na koncu tudi zgodilo. Ronaldo je povsem nemočen, jezen in razočaran hkrati, končal obračun. Ne pomaga dejstvo, da se je vpisal med strelce. Ostaja brez lovorike v dresu Al Nassra," opominja madridski športni časnik, ki še dodaja, da je Ronaldo vso jezo in nemoč zlil na soigralce, ki jih je označil za strahopetne ...