Kralj družbenih omrežij: Ronaldo še naprej ruši rekorde

Cristiano Ronaldo ni le nogometna ikona, ampak tudi spletna in medijska senzacija, ki na družbenih omrežjih dosega številke, ki se jim ni približal še nihče drug. Noben športnik, zvezdnik ali drugi vplivnež. Na YouTubu je v samo enem tednu zbral impresivnih petdeset milijonov sledilcev, kar je dopolnilo njegov dolg seznam spletnih rekordov. Nekdanji zvezdnik Reala, Juventusa in Manchester Uniteda je novico sporočil na spletu in se s posebnim sporočilom zahvalil vsem, ki ga spremljajo na njegovi dolgi in uspešni športni poti. Zdi se, da se ta še zelo dolgo ne bo zaključila, saj je Portugalec pred kratkim poudaril, da je še vedno lačen uspehov, odvisen od nogometa, predvsem pa zelo dobro fizično pripravljen. Kako pač ne, saj za svojo fizično in mentalno zdravje zelo dobro skrbi.

"Spisali smo zgodovino, milijarda sledilcev. To je več kot le številka – je dokaz strasti, zagnanosti in ljubezni do nogometne igre in vsega okoli nje. Od ulic Madeire do največjih odrov na svetu. Vedno sem nogomet igral zaradi moje družine in za njo. Ter za vse vas. Sedaj pa nas vseh milijardo stoji skupaj. Z mano ste bili na vsakem koraku, skozi vse vzpone in padce. To potovanje je naše potovanje, skupaj smo dokazali, da ni omejitev za to, kar lahko skupaj dosežemo. Hvala vam, da verjamete vame. Hvala za vašo podporo in hvala, ker ste del mojega življenja. Najboljše šele prihaja, skupaj pa se bomo še naprej trudili, zmagovali in pisali zgodovino," se je nogometaš poklonil svojim sledilcem na družbenih omrežjih.