Ronaldo se po okužbi 'sonči', selektor trdi, da je spoštoval ukrepe

Ronaldo (v sredini) se je pred tekmo s Švedsko v Lizboni pomeril s Španijo (na fotografiji levo njen kapetan in nekdanji Ronaldov soigralec Sergio Ramos) in nato še s Francijo v Parizu.

"Govori nam le, da želi igrati," je pred dvobojem s Švedsko razkril selektor portugalske izbrane vrste Fernando Santos, ki je ponovil besede iz uradnega sporočila za javnost Portugalske nogometne zveze, ki je v torek seveda odmevalo v svetovni športni javnosti. Ronaldo ne kaže simptomov, je pa Santos hitel poudarjati, da so Portugalci ves čas zbora skrbno sledili navodilom.

"Od minulega ponedeljka smo povsem zaprti tukaj. Treniramo, opravili smo testiranja in nihče drug ni prišel notri. Na prvem zboru nismo imeli težav, a tu se je nekaj zgodilo, ne gre pa za neizpolnjevanje pravil. Virus ga ni napadel tukaj," je pozornost proti Parizu, kjer se je nedavno mudila reprezentanca aktualnih evropskih prvakov, preusmeril Santos.

'Brez najboljšega na svetu ne more biti boljša nobena reprezentanca'

V tem reprezentančnem premoru so Portugalci sicer zaradi okužb ostali že brez vratarja Anthonyja Lopesain branilca Joseja Fonta. Portugalska je pred tekmo v Parizu igrala tudi s špansko reprezentanco v domači Lizboni, kjer jo zdaj čaka tudi spopad s Švedsko.

"Občuti se vsak igralec, ki je odsoten zaradi covida-19, v primeru Ronalda pa še toliko bolj. Vseeno imam popolno zaupanje v tiste, ki bodo zaigrali proti Švedski," je še dodal Santos. "Načrt je nespremenjen, dinamika pa drugačna. Cristiano ima posebne karakteristike. Tisti, ki so igrali takrat, ko ga ni bilo, so vedno opravili dobro delo. A brez najboljšega na svetu ne more biti boljša nobena reprezentanca. Ta ekipa pa je že pokazala, da je se je sposobna odzvati kot ekipa, imam popolno zaupanje v moje igralce."

Z balkona pospremil trening

Ronaldo je po okužbi ostal v prostorih baze portugalske izbrane vrste v Oeirasu blizu Lizbone, z balkona svoje sobe naj bi tudi pospremil zadnji trening rojakov. Po dodatnih testiranjih so zaenkrat negativni vsi njegovi soigralci in člani strokovnega štaba ter podpornega osebja.

Pričakovano je Ronaldova okužba dvignila veliko prahu v svetu nogometa, o njej so na novinarski konferenci pred obračunom z Nizozemsko povprašali tudi njegovega klubskega soigralca pri Juventusu, Italijana Giorgia Chiellinija, ki ga z italijanskimi prvaki po povratku v Torino čaka nadaljevanje domačega prvenstva in začetek nove sezone Lige prvakov. Vprašanje je, če bo Ronaldo lahko zaigral.

Chiellini: Cristiano se sonči

"Cristiano je dobro, miren je in se sonči. Ko si bo opomogel, se bo vrnil," je v svojem slogu dejal vedno precej navihani Chiellini, ki ne verjame, da bi lahko nogomet v prihodnje potekal v "mehurčkih", kot je bil nedavno primer v najmočnejši severnoameriški hokejski in košarkarski ligi NHL oziroma NBA.

"Moramo biti pripravljeni, moramo nadaljevati in prepričan sem, da je potrebno nadaljevati, a biti previden. Vseeno se ne smemo ustaviti. Razloga sta dva: finančni in družbeni. Mehurček? Težko bi bilo, nogomet je drugačen. Imamo že nekakšen polovičen mehurček, če je kdo pozitiven v ekipi greš v samoizolacijo, dokler niso na dveh testiranjih vsi negativni,"je še povedal Chiellini.