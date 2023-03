Ronaldo še vedno zna tudi s prostega strela

Potem ko ga na prejšnjih treh tekmah v dresu ekipe Al-Nassr ni bilo med strelci, se je pisalo in govorilo o hudi strelski krizi. Na zadnjih dveh srečanjih se je Cristiano Ronaldo vnovič vpisal med strelce in vse je spet v najlepšem redu. Zabil je tudi na domači tekmi proti ekipi Abha, ko so Ronaldo in druščina po zaostanku v prvem polčasu z goloma v sami končnici le prišli do preobrata in končne zmage (2:1). Portugalec je na desetih tekmah v dresu novopečenega kluba dosegel devet golov in dodal še tri asistence. Al-Nassr je po odigranih 21 krogih na drugem mestu, točko za vodilnim Al-Ittihadom.

Cristiano Ronaldo je pred dnevi dosegel tudi nov mejnik v karieri. 500 doseženih golov in več. Tri je zabil za Sporting iz Lizbone, 103 v dveh obdobjih za Manchester United, 311 za Real Madrid in 81 za Juventus. Portugalec je v karieri dosegel tudi 62 hat-trickov. S prestopom v Savdsko Arabijo bo (je) 38-letni Ronaldo prejel več kot 400 milijonov evrov. To vključuje tudi 200 milijonov za promocijo Savdske Arabije za kandidaturo za svetovno prvenstvo 2030. Za portugalsko reprezentanco je petkratni dobitnik zlate žoge odigral 199 tekem ter dosegel 118 golov. V karieri je bil petkrat prvak Lige prvakov (2008, 2014, 2016, 2017, 2018), državni prvak v Italiji (2019, 2020) z Juventusom, Španiji (2012, 2017) z Realom Madridom in Angliji (2007, 2008, 2009) z Unitedom.



Izid:

Al-Nassr – Abha 2:1 (0:1)

Ronaldo 78., Conceicao 86./11m; Abdullfattah 26.

RK: Zakaria 80.