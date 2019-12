Ronaldo z 'doppietto' do novega rekorda: Tako bi morali igrati

Cristiano Ronaldo je z dvema goloma v mreži Udineseja še 15. sezono prebil mejo desetih zadetkov, kar v tem obdobju ni uspelo nobenemu nogometašu. Portugalec je v prvem polčasu zadel dvakrat, nato pa je tik pred polčasom z glavo zadel še branilec Leonardo Bonucciin odločil obračun, po katerem je Juventus za točko začasno prehitel vodilni Inter na lestvici Serie A. Črno-modri so zvečer v Firencah proti Fiorentini (1:1) nato izkoristili priložnost za ponoven prevzem vodstva, a so zdaj točkovno izenačeni s serijskimi prvaki iz Torina.

RONALDO

"Najpomembnejša stvar je bila zmaga. Tako bi morali igrati, samozavestno. Posamične predstave niso pomembne, pomemben je kolektivni trud," je za Sky Sport Italia po tekmi povedal Ronaldo, ki je minuli konec tedna s "staro damo" utrpel šele prvi poraz v sezoni, in sicer na ligaškem gostovanju pri Laziu (1:3).