Ronaldo se želi upokojiti v dresu Al Nassra

Nogometni zvezdnik je v svoji bogati karieri vpisal 898 golov, 130 od teh za reprezentanco. In to številko namerava še povečati, saj si še vedno želi zastopati barve portugalskega dresa. "Ko bom sklenil nastope v reprezentanci, tega ne bom povedal nikomur vnaprej. To bo zelo spontana odločitev, vendar zelo dobro premišljena. V tem trenutku želim pomagati reprezentanci na naslednjih tekmah. Pred nami je Liga narodov in zelo bi si želel igrati," ostaja Portugalec zvest svoji reprezentanci.

Portugalska bo 5. septembra gostila Hrvate, tri dni kasneje se bo pomerila še s Škotsko, v sredini oktobra jo čakata še obračun s Poljaki in povratna tekma s Škoti.