Ronaldo: Šel sem na vazektomijo, a zamrznil dovolj sperme za celotno ekipo

"So gibanja za veliko stvari. Če si črn, če si gej … A ne spomnim se, da bi me kdo branil, ko so me klicali 'debeli'. A ni mi mar," je bil v pogovoru za Financial Times kritičen legendarni Brazilec, ki se je na španska tla vrnil z nakupom 51-odstotnega deleža prvoligaša Real Valladolida. Pri tem verjame, da bo v usmerjanju kluba zelo uspešen. "Imam nekaj, kar drugi nimajo in to je, da sem igral in vem, kako nogometaši razmišljajo. Vem, kaj si želijo in kaj potrebujejo," je zatrdil 42-letnik iz Ria de Janeira.

V pogovoru za omenjeni medij se je razgovoril tudi o epileptičnem napadu med svetovnim prvenstvom v Franciji leta 1998, ki ga je nato preganjal tudi pred velikim finalom SP 2002. "Dan pred finalom v Yokohami (SP v Južni Koreji in na Japonskem leta 2002, Brazilija je dobila finale proti Nemčiji z 2:0 z dvema goloma Ronalda, op. p.) nisem spal nič, ker sem se bal, da se mi bo napad izpred štirih let ponovil. Po večerji so vsi odšli spat, jaz pa sem si rekel: 'Prekleto, ne želim spati.' Iskal sem ljudi, s katerimi bi lahko govoril in našel sem zelo zaspanega Dido (rezervni vratar Brazilije, op. p.). Ostal je z mano ves ta čas," je priznal Ronaldo. Ta je kljub neprespani noči zabil dva zadetka v mrežo Nemčije in odločil finale v Yokohami.