Ronaldo si je oddahnil, mama sporočila: 'Kmalu bom doma'

"Srečni smo, da ni nobenih posledic," je Cristianova sestra dejala v bolnišnici na Madeiri portugalskim novinarjem in dodala, da si Portugalčeva mama ne želi več biti v bolnišnici ter da bi rada odšla domov. Spomnimo: 65-letna mama Cristiana Ronalda Dolores Aveiro je v torek doživela možgansko kap, zaradi česar so jo nemudoma prepeljali v bolnišnico v Funchalu.

"Hvala vam za sporočila podpore. Mama je stabilna in okreva. Moja družina in jaz se zahvaljujemo medicinskemu osebju in vas prosimo za malo zasebnosti," pa je pred dnevi zapisal Cristiano Ronaldo. Ta je v torek nemudoma odpotoval v domovino v bolnišnico Funchal skupaj s partnerico Georgino Rodriguez in najstarejšim sinom.