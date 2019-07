Ronaldo si lahko oddahne: tožilci ovrgli obtožbe zoper posilstvo Mayorge

Saga o domnevnem posilstvu Cristiana Ronalda se je vlekla skorajda leto, vse skupaj pa je vplivalo tudi na poklicno kariero portugalskega super zvezdnika. Ta je večkrat moral odgovarjati na neprijetna vprašanja novinarjev. In če so dobrim mesecem dni mediji poročali, da naj bi Kathryn Mayorga umaknila obtožbe, so zdaj tožilci ameriškega okrožja Clark County sporočili, da bodo zaradi pomanjkanja dokazov primer ovrgli.