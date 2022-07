Ronaldo sicer zanika, a govorice o vrnitvi v domovino so vse glasnejše

Cristiano Ronaldo naj bi se za odsotnost z začetka priprav rdečih vragov sicer opravičil trenerju Eriku ten Hagu in mu sporočil, da gre za 'višjo silo'. Toda vselej dobro obveščeni britanski in portugalski mediji že poročajo o tem, da se je 37-letnik minuli konec tedna mudil v portugalski prestolnici, kjer so potekali (intenzivni) pogovori o morebitni posodi na relaciji Manchester United - Sporting.