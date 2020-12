Ronaldo spet 'letel' in izenačil dosežek iz leta 1961

Cristiano Ronaldo je šele kot peti igralec dosegel vsaj 32 golov v Serie A v koledarskem letu, to pa je nazadnje uspelo Omarju Sivoriju davnega leta 1961. Portugalski zvezdnik je do omenjene znamke prišel z dvema prekrasnima zadetkoma na gostovanju v Parmi. Najprej je na stadionu Ennia Tardinija po podaji Alvara Morateizkoristil svoje izjemne telesne predispozicije in z "nebeškim" skokom zadel s strelom z glavo, nato pa je po individualni akciji v drugem polčasu natančno meril še z levo nogo. Svoj dosežek lahko v letu 2020 seveda še izboljša, saj ga z Juventusom čaka še ena tekma pred božično-novoletnim premorom, a Feliceja Borela(41 golov leta 1933) gotovo ne bo uspel ujeti. 32 golov je Ronaldo sicer zabil na vsega 28 tekmah Serie A v letošnjem letu.

Še kako zadovoljen je bil s predstavo proti ekipi slovenskega reprezentanta Jasmina Kurtića(igral je do 85. minute) seveda trener Juventusa Andrea Pirlo, ki je na vedno glasnejše kritike predstav svojega moštva odgovoril s petimi zmagami na zadnjih šestih tekmah, med katerimi velja izpostaviti tudi slavje na tekmi Lige prvakov v Barceloni (3:0).

Pirlo: Takoj je dobil priložnost, da pokaže, kako zelo rad dosega gole

"Zdaj se zavedamo, da takšen odnos potrebujemo na vsaki tekmi, pa če je to proti Parmi ali Barceloni,"se je zmage na Camp Nouu tudi v Parmi spominjal Pirlo, ki sta ga poleg Ronalda z zadetkoma razveselila še Dejan Kuluševskiin Morata, ki je, kot že rečeno, tudi lepo podal Ronaldu za zadetek v prvem polčasu. Na vratih Juventusa je bil nepremagljiv tudi kmalu že 43-letni veteran Gianluigi Buffon, ki se je vrnil na stadion, kjer se je tudi uveljavil med italijansko in evropsko elito.

"Ronaldo je bil upravičeno jezen, potem ko je (proti Atlanti ob remiju 1:1, op. a.) zapravil enajstmetrovko, a ni imel veliko časa za razmišljanje o tem, saj je takoj dobil priložnost, da pokaže, kako zelo rad dosega gole," je za DAZNše povedal Pirlo. "Nismo bili zadovoljni s sredinim rezultatom, a predstava je bila dobra. Nocoj smo želeli vrniti točke, ki smo jih izgubili proti Atalanti, mislim pa, da nam je to uspelo. Nocoj je bil to Juventus, ki ga želim videti,"je bil zadovoljen nekdanji vezist Interja, Milana in Juventusa.

"To tekmo smo morali dobiti, naša napadalca Cristiano in Alvaro sta se oba morala vrniti na strelska pota. Morali smo delati kot ekipa in Aaron Ramsey je prav tako odigral res dobro tekmo. Počasi se bližamo tistemu, kar si želimo, ne le jaz, temveč tudi igralci. Še posebej mi je všeč pritiskanje visoko na igrišču, ko imajo nasprotniki žogo, da si jo lahko hitro priborimo, to pa nam omogoča nadzor nad igro. Ta duh se širi med igralci in izboljšujemo se iz tekme v tekmo. Zdaj se zavedamo, da smo na pravi poti, da moramo imeti takšen odnos vsako tekmo,"je varovancem na dušo še položil Pirlo.