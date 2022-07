Ronaldo sporočil: V nedeljo se vrača kralj

Zanimivo bo videti, kako bodo navijači Uniteda sprejeli Ronalda ob vrnitvi na Old Trafford. Zdi se, da so se privrženci vragov razdelili na dve strani. Eni opravičujejo njegovo željo po odhodu s tem, da je klub v zadnjih letih premalo ambiciozen, drugi pa so mu zamerili, ker bi moral do kluba, v katerem se je izstrelil med najboljše na svetu, pokazati več spoštovanja.

Da bo zaigral na zadnji pripravljalni tekmi sezone, sicer še zdaleč ni zagotovilo, da bo do konca prestopnega roka ostal na Old Traffordu. Spomnimo, kako je bilo lani, ko je za Juventus zaigral celo v prvem krogu Serie A na gostovanju pri Udineseju, nato pa na zadnji dan avgusta uradno sklenil dogovor z Manchester Unitedom.