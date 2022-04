Ronaldo sporočil žalostno novico, da je izgubil sina

Cristiano Ronaldo in Georgina Rodriguez sta oznanila rojstvo dvojčkov in hkrati sporočila žalostno novico, da je eden od novorojenčkov žal preminil. Uspešni nogometaš je dobil hčerko in sina, žal je preživela samo hčerka, ki jima daje moč, da prebrodita to strašno tragedijo. Ronaldo je na Instagramu oznanil, da je situacija, s katero se njegova družina trenutno spopada, ena izmed najtežjih v življenju.

Ronaldo je na družbenih omrežjih zapisal: "Z najglobljo žalostjo moramo sporočiti, da je naš sinček umrl. To je največja bolečina, ki jo lahko občutiš kot starš. Toda rojstvo naše punčke nam daje moč, da preživimo te težke trenutke. Zahvaljujemo se zdravnikom in medicinskim sestram za vso podporo in strokovno oskrbo. Skrušen smo in v tem zares težkem času vljudno prosimo, da spoštujete našo zasebnost. Naš fantek, ki je sedaj naš angel. Vedno te bomo imeli radi."