Cristiano Ronaldo stopil v bran trenerju Solskjaerju

Ole Gunnar Solskjaer je leta 2018 na trenerskem mestu pri Manchester Unitedu nadomestil Joseja Mourinha, v Premier League jih je popeljal do tretjega oziroma drugega mesta v zadnjih dveh sezonah. Dosežki niso slabi, toda pod njegovim vodstvom niso osvojili nobene lovorike. Bili so blizu, igrali so finale Evropskega pokala, kjer je bil po izvajanju enajstmetrovk boljši španski Villarreal.

Zadnji rezultati niso bili prav nič dobri za United, čeprav v spominu ostaja neverjetna tekma v Ligi prvakov. Takrat so rdeči vragi po zaostanku z 0:2 na Old Traffordu proti Atalanti slavili izjemno zmago, ki jo je z zmagovalnim golom kronal kdo drug kot Cristiano Ronaldo (3:2). A nato je prišla ligaška tekma proti večnemu tekmecu Liverpoolu in demontaža rdečih vragov, Redsi so slavili z visokih 5:0. Na zadnjih desetih tekmah v vseh tekmovanjih so Solskjaerjevi varovanci zbrali štiri zmage, pet porazov in en remi, trenerjev položaj pa je postajal vedno bolj negotov.

Toda prav omenjeni portugalski zvezdnik in povratnik v Manchester je tisti, vsaj po poročanju lokalnih medijev, ki je zaščitil trenerja. Večina igralcev naj bi izgubila zaupanje v glavnega trenerja, toda Ronaldo je v času krize stopil v ospredje in drži slačilnico enotno. Ob tem naj bi soigralcem dejal, naj podprejo trenerja in naj ne bodo negativni oziroma nespoštljivi do Solskjaerja ne glede na morebitne pomisleke o taktiki in igri, dokler je še v vlogi prvega trenerja. To je brez dvoma izkaz spoštovanja do trenerja, čeprav bo moral Norvežan sam poskrbeti, da bo United zaigral boljše in dvignil samozavest z dobrimi igrami in rezultati.

Kot pišejo angleški časniki, bi moralo vodstvo Uniteda izplačati odškodnino Solskjaeru za predčasno prekinitev pogodbe v višini 8,85 milijona evrov. To sicer ni vsota, vsaj kar se tiče sodobnega nogometnega finančnega sveta, ki bi bila zadržek pri odločitvi, zato bo vse odvisno od naslednjih izidov v Premier League in Ligi prvakov.

Norveški trener na klopi Uniteda naj bi tako imel časa do naslednjega (novembrskega) reprezentančnega premora, da dvigne rezultatsko krivuljo, sicer bo, kot kaže, moral zapustiti klop rdečih vragov. Kot možna naslednika se omenjata imeni Italijana Antonia Conteja (ki naj bi bil po zadnjih informacijah precej predrag) in v zadnjem obdobju tudi Brendana Rodgersa, trenutno še trenerja Leicester Cityja. Eden večjih preizkusov za trenerja in igralce bo že prav kmalu, saj se v prihajajočem tednu vrača Liga prvakov, ko United čaka zelo, zelo zahtevno gostovanje pri Atalanti Josipa Iličića (prenos tekme na Kanalu A in VOYO v torek ob 20.30).