Ronaldo svečani jubilej začinil z golom

Portugalec Cristiano Ronaldo, 38-letni zvezdnik svetovnega nogometa, je odigral svojo jubilejno, 1200. uradno tekmo v karieri. Jubilej, ki so ga v Savdski Arabiji obeležili s krajšo slovesnostjo pred tekmo, je začinil z golom in zmago svoje ekipe, Al Nasr je s 4:1 ugnal Al Riad. To je bil njegov 869. gol v karieri.

Cristiano Ronaldo je svojo ekipo povedel v vodstvo, nato pa je bil pri drugem še podajalec. Dva gola za njegovo ekipo je sicer dosegel Brazilec Anderson Talisca. Ronaldo je v karieri odigral 31 tekem za Sporting, 346 za Manchester United, 438 za Real, 134 za Juventus, 46 za Al Nasr in 205 za reprezentanco. Pred Ronaldom so po številu odigranih tekem sta le angleška vratarja Peter Shilton (1375) in Paul Bestock (1286) ter Brazilca Rogerio Ceni (1237) in Fabio (1212).