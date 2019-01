Ronaldo tarča kritik zaradi nasmejanega selfija na letalu

Potem ko se je v Madridu pogodil s sodiščem in plačal 18,8 milijona kazni zaradi davčnih nepravilnosti, se je Cristiano Ronaldo vkrcal na zasebno letalo in poletel proti Torinu. Vse skupaj je objavil na družbenih omrežjih in ob nedavnih dogodkih iz Francije, kjer iščejo strmoglavljeno letalo nogometaša Emiliana Sale, požel veliko neodobravanja.

Ronaldove (na fotografiji) objave nemudoma obidejo svet in dosežejo najmanj 152 milijonov ljudi. FOTO: AP "To ni pravi dan za takšno fotografijo. Resnično ni," je bil na Twitterju oster vedno pronicljivi upokojeni angleški nogometaš in voditelj na televiziji BBC Gary Lineker. Portugalski nogometni superzvezdnik Cristiano Ronaldo je, potem ko je sprejel 23-mesečno pogojno zaporno kazen, nasmejan poletel proti Torinu in se pridružil treningom Juventusa. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Številni so se pridružili mnenju Linekerja, češ da bi lahko Ronaldo pokazal vsaj malce sočutja zaradi nedavnih dogodkov iz Francije, kjer še vedno iščejo letalo, na katerem naj bi bila nekdanji član Nantesa Emiliano Salain pilot. Vsako fotografijo, ki jo prek Instagrama deli Ronaldo, sicer vidi najmanj 152 milijonov ljudi, poroča madridski dnevnikAS, saj gre za eno najbolj "obleganih" oseb na svetovnem spletu. Vsaka objava je dobro premišljena, a tokrat se Ronaldu in njegovi ekipi, ki skrbi za tovrstne zadeve, ni posrečila, saj je večina komentarjev izrazito negativna.