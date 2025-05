Ronaldo: To poglavje je zaključeno. Prihodnost? Se še piše

"Savdska zgodba je zaključena. Moja osebna zgodba pa še ni končana. Hvala vsem," je na družbenem omrežju "X" zapisal 40-letnik, ki se od Arabskega polotoka poslavlja po dveh sezonah in pol, ki jih je odigral v dresu tamkajšnjega velikana Al-Nassra.

Ta je sezono v domačem prvenstvu zaključil na tretjem mestu, potem ko je moral priznati premoč Al-Hilalu in Al-Ittihadu. Na zadnji tekmi so Cristiano Ronaldo in druščina dolgo časa vodili proti Al-Fatehu, na koncu pa po zadetkih Batna v 81. minuti in Ferreire v šesti minuti sodnikovega dodatka zelenico zapustili sklonjenih glav. Portugalski zvezdnik je z Al-Nassrom v dveh letih in pol osvojil zgolj eno lovoriko, in sicer arabsko pokalno tekmovanje.