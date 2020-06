Ronaldo tokrat zablestel z golom in podajama, Juve že na +7

Nogometaši Juventusa so se v 28. krogu italijanske Serie A razveselili pomembne zmage nad zasedbo Lecceja (4:0), za katero sta v veliki meri poskrbela Cristiano Ronaldo in Paulo Dybala, svoje pa sta dodala še Gonzalo Higuain in Matthijs de Ligt. Juventus zdaj s tekmo več pred drugim Laziom beži že za sedem točk.

Če sta v prvem polčasu na stadionu Allianz v Torinu mreži mirovali, pa je bilo v drugem polčasu nekaj več 'akcije'. Juventus je sicer od 32. minute dalje igral z igralcem več, potem ko je bil pri Lecceju – nekdanji ekipi Sebastjana Cimirotića – izključen Fabio Lucioni. Ta je nespretno podrl napadalca Juveta Federica Bernadeschija, glavni sodnik tekme Marco Piccinini pa mu je pokazal neposredni rdeči karton. V drugem polčasu je najprej s krasnim zadetkom zablestel Paulo Dybala, ki je tako zadel na vseh treh tekmah Juventusa po koronapremoru v Serie A. Nesebično ga je s podajo zaposlil Cristiano Ronaldo, ki je opazil, da ima na robu kazenskega prostora Argentinec precej prostora. Z natančnim strelom v levi vratarjev kot je Dybala poskrbel za vodstvo Juventusa z 1:0. Drugi zadetek za Staro damo je zrežiral Ronaldo. Ta je najprej izsilil enajstmetrovko, nato pa jo s silovitim strelom po sredini vrat tudi pretvoril v zadetek. Zmagovalec je bil bolj ali manj jasen, številčno 'podhranjenim' gostom pa so pošle moči v zaključku tekme. Na 3:0 je v 83. minuti povišal rezervist Gonzalo Higuain (znova je podal Ronaldo, tokrat zelo atraktivno in iznajdljivo: s peto, a se je žoga odbila še od enega od gostujočih branilcev, tako da se uradno ni štela med podaje), četrti zadetek v mrežo Lecceja pa je z glavo spretno poslal kar branilec Matthijs De Ligt. Serie A, 28. krog:

Juventus - Lecce 4:0 (0:0)

Juventus - Lecce 4:0 (0:0)

Dybala 53., Ronaldo 62./11-m, Higuain 83., de Ligt 85.