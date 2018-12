Ronaldo: Treniral sem, ker sem moral, Cristianu pa je to všeč

Ronaldo se v novi sezoni španskega prvenstva prvič predstavlja v direktorski funkciji, saj je postal večinski lastnik Real Valladolida, ki po zelo vzpodbudnem začetku tekmovanja zaseda še vedno spodobno 15. mesto. Brazilski virtuoz je seveda še vedno zanimiv sogovornik ne samo za španske, temveč za vse svetovne medije, za italijanski dnevnik La Gazzetta dello Sportpa je zdaj spregovoril o Juventusovem napadalcu Cristianu Ronaldu, ki se je pred začetkom aktualne sezone odmevno poslovil od madridskega Reala.

"Razlikujeva se glede na položaj na zelenici in glede načina interpretacije le-tega, četudi Cristiano zdaj igra na bolj središčnem položaju. On se drugače približuje vratom v primerjavi z načinom, na katerega sem to počel jaz, četudi je cilj enak. Res je, da sva praktično enaka, ko gre za željo po doseganju golov,"je v petkovem intervjuju za La Gazzetto dello Sportdejal Ronaldo.

RONALDO

'Zlata žoga je nagrada, ki jo pogojujejo rezultati'

"Ni slučaj, da je Cristiano dopolnil 33 let v tej formi. Menim, da je malo igralcev, ki bi tako pazili na svoje telo, kot to počne on, malo jih je, ki bi imeli takšno željo po tem, da se izboljšajo. Ne pravim, da imava povsem drugačno dojemanje koncepta treninga in pomembnosti dela, a brez dvoma je drugačno. Jaz sem treniral, ker sem moral to početi, on pa to počne, ker mu je všeč. Če bi jaz to počel tako zavzeto, kot to počne on ..."se je še pošalil Brazilec, eden najboljših napadalcev vseh časov, ki pa so mu kariero pokvarile hude poškodbe kolen in s tem povezana prekomerna telesna teža.

Ronaldo tudi opozarja, da je težko primerjati nogometaše iz različnih obdobij, s Portugalcem ga sicer loči devet let. Nekdanji član Cruzeira, PSV Eindhovna, Barcelone, milanskega Interja, Real Madrida, AC Milana in Corinthiansa je tudi dejal, da je Luka Modrićletošnjo zlato žogo dobil zaradi boljših predstav na svetovnem prvenstvu.

"(S Cristianom, op. a.) naju loči devet let, igrala sva v drugačnih časih. Ne želim reči, da je bilo v mojih časih težje, a spopadala sva se z drugačnimi situacijami in drugačnimi ekipami,"še pravi 42-letni Ronaldo. "Zlata žoga? Nam igralcem je jasno, vsi to vedo. Zlata žoga je nagrada, ki jo pogojujejo rezultati, na svetovnem prvenstvu pa je bila Modrićeva Hrvaška boljša kot Cristianova Portugalska."