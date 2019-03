Ronaldo treniral z rojaki, Cancelo ga hvali: Z njim je vse lažje

Prvi strelec svoje države in torinskega velikana se je reprezentanci priključil prvič po izpadu v osmini finala lanskega svetovnega prvenstva v Rusiji, kjer je bil za Portugalce usoden Urugvaj (1:2). Od tedaj je minilo devet mesecev, ekipa, ki jo vodi selektor Fernando Santos , pa se je tudi brez prvega zvezdnika uvrstila na zaključni turnir Lige narodov, ki ga bo gostila na domačih stadionih v Portu in Guimaraesu.

"Cristianu ni več treba dokazovati česarkoli. Spisal je zgodovino z reprezentanco in v vsakem klubu, za katerega igra. Jasno je, da bo z njim v postavi kakovost reprezentance poskočila. Tako je vedno in tako je v vsaki ekipi, za katero igra," je na novinarski konferenci dejal Joao Cancelo , sicer soigralec Cristiana Ronalda v vrstah Juventusa .

'Če imaš igralca, kakršen je on ...'

Portugalci od izpada na mundialu ne poznajo poraza na šestih tekmah, za vstop v finale zaključnega turnirja Lige narodov pa se bodo 5. junija udarili s Švicarji. Drugi polfinalni par sestavljata Nizozemska in Anglija. Ronaldo se je v domovino vrnil po izjemni predstavi na povratni tekmi polfinala Lige prvakov proti madridskemu Atleticu, ko je k zmagi s 3:0 in napredovanju v četrtfinale prispeval vse tri gole v mreži Jana Oblaka.

"Trije goli Cristiana so bili za nas zelo pomembni, a mislim tudi, da je vsa ekipa opravila odlično delo. Tisti, ki so gledali tekmo, vedo, da smo si zaslužili zmago. A seveda: če imaš igralca, kakršen je on, je vse skupaj lažje,"je na torkovi novinarski konferenci še povedal Cancelo.

Ronalda in soigralce, s katerimi bo branil naslov evropskega prvaka iz Francije, na uvodnih preizkušnjah kvalifikacij za Euro 2020 čakata tekmi z Ukrajino in Srbijo. 34-letni Ronaldo bo lahko kot najboljši reprezentančni strelec stare celine še povečal naskok pred zasledovalci, trenutno je na 154 tekmah v dresu z državnim grbom zbral 85 golov.

