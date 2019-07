Ronaldo: Tudi meni je žal, da sem zapustil Real. Ni bilo lahko oditi

"Pogostokrat prihajam v Madrid. Je mesto, ki me je močno zaznamovalo. Ne le kar se tiče nogometa, temveč tudi na osebni ravni. Tu imam telovadnice, zaključujemo hotel, kliniko za presaditev las … seveda je bil tudi klub tisti, ki me je zaznamoval," je ob sprejemu nagrade časopisa Marce dejal Cristiano Ronaldo in posolil rane navijačem belega baleta, ki jih je ob prodaji Ronalda Juventusu povzročil predsednik Florentino Perez.

Cristiano Ronaldo pri 34 letih lovi še šesto zlato žogo. "Upam. Najpomembneje je, da je moja kariera po odhodu iz Madrida ostala dobra. Ni lahko oditi iz Madrida na način, na katerega sem odšel, po devetih letih, star 33 let. A vseeno je to bilo zame veliko leto, saj sem osvojil italijanski državni naslov, italijanski superpokal in ligo narodov s portugalsko reprezentanco. To je bila ena boljših sezon, tako na individualni ravni kot kolektivno gledano," je prepričan Ronaldo. Ta je na gala dogodku v Madridu enemu od otrok, ki mu je pred prižganimi televizijskimi kamerami dejal, da mu je žal, da je zapustil Real, odgovoril: "Meni tudi."

Ronaldo se je ob prejemu nagrade časopisa Marca (Legenda Marce) še enkrat spomnil težkih nogometnih začetkov. "Pri 11 letih sem odštel stran od staršev in se sam preselil v Lizbono, kjer sem iskal svojo prihodnost. To je bil eden težjih trenutkov v mojem življenju. Nisem si mislil, da bom kdaj osvojil zlato žogo: moje velike sanje so bile postati poklicni nogometaš. Potem, pri 18 ali 19 letih sem že pomislil tudi na zlato žogo," je ob prejemu nagrade dejal Ronaldo. Z nagrado se je vpisal med imena, kot soMichael Jordan, Pele,Lionel Messi, Rafael Nadal, Novak Đoković, Usain Bolt, Michael Schumacher in Diego Maradona.

"Pogrešam tako Manchester kot Madrid, toda zaradi okoliščin – več let sem preživel v Madridu, tu so zrasli moji otroci, tu sem spoznal mojo punco – bolj pogrešam Madrid," je še odgovoril na vprašanje enega od otrok, ki so mu (namesto novinarjev) zastavljali domiselna vprašanja. S to izjavo je v madridskem gledališču Reina Victoria požel velik aplavz.

FOTO: AP

V nagovoru zbranim pa se Ronaldo ni pozabil zahvaliti niti predsedniku Reala Florentinu Perezu, s katerim naj bi bila v zaključku galaktične etape v skrhanih odnosih. "Ta nagrada bo imela posebno mesto v mojem muzeju. Madrid je nekaj posebnega, veliko potujem, toda malo je takšnih mest, kot je Madrid. Veliko zaslug za to nagrado gre temu, kar sem storil v Madridu. To je španska nagrada in v čast mi je. Zahvalil bi se vsem, ki so mi pri tem pomagali. V velik ponos mi je. Upam, da se bom kmalu vrnil v Madrid," je čustvenem nagovoru dejal Ronaldo.