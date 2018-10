Zaradi obtožb Ronaldo tvega, da se mu podre njegov finančni imperij

Največ Cristiano Ronaldo zasluži ob dogovoru s podjetjem Nike, ki se je začelo leta 2003, leta 2016 pa so se dogovorili za doživljenjsko sodelovanje. Samo ta pogodba naj bi bila skupno vredna kar milijardo ameriških dolarjev (približno 865 milijonov evrov), poroča angleški The Sun. Na letni ravni naj bi njegovi pokrovitelji na račun njegovih objav na družbenih omrežjih in oglaševanju zaslužili kar približno 700 milijonov ameriških dolarjev. "Sem član te družine. To je najboljši dogovor, ki sem ga imel v karieri," pravi 33-letnik o dosmrtnem sponzorstvu firme Nike. Forbes je izračunal, da vrednost Ronalda na socialnih omrežjih za Nike predstavlja okoli 500 milijonov dolarjev, medtem ko je vrednost Messija na socialnih omrežjih za Adidasu okoli 53,3 milijona.