Ronaldo ukazal selektorju, naj ga primerja s Pelejem in Maradono

Cristiano Ronaldo je s privatnim letalom zapustil zbor portugalske reprezentance. FOTO: Profimedia

O pojasnilu Cristiana Ronalda smo v sredo že poročali. Jorgeja Jesusa je obtožil, da ni držal besede – in to kar dvakrat. Najprej, ko mu je za tekmo z Norveško obljubil, da bo igral zadnjih 30 minut, a ga je nato pustil na klopi. In drugič, ko je selektor v dogovoru z Ronaldom in njegovim taborom obljubil, da bo na novinarski konferenci pojasnil, kaj se je zgodilo. Jesus bi moral prebrati osem točk, ki jih je predhodno odobril tudi Ronaldo, med njimi pa v oči najbolj bode šesta. "Naredil sem napako, ko sem igralca takšnega kova, kot sta bila Pele ali Maradona, poslal na ogrevanje, nato pa ga nisem poslal v igro. Danes tega ne bi storil."

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Poleg tega bi moral portugalski selektor, ki je Ronalda pred tem vodil tudi pri Al-Nassru, povedati, da je kapetanu reprezentance sam predlagal, naj se ji pridruži za oktobrsko okno v Ligi narodov, čeprav tega sprva ni načrtoval. Pri tem bi poudaril, da je bil Ronaldo vselej zgleden, zvest in profesionalen. Pri sedmi, predzadnji točki pa bi moral Jesus še izjaviti, da si nogometaša z 234 nastopi in 146 goli za reprezentanco ne glede na neljube dogodke še naprej močno želi v svoji ekipi.

Lionel Messi se je na čustven način poslovil od reprezentance. Jokali so celo njegovi soigralci. Ronaldovi bi morda tudi, a bolj verjetno od veselja ... FOTO: AP

Messi v slogu, Ronaldo pa ...

Da je vse skupaj še bolj bizarno, Ronaldov odhod iz reprezentančnega tabora časovno sovpada z veličastnim slovesom Lionela Messija od igranja v dresu argentinske reprezentance. Ronaldo je sicer v obširnem sporočilu za javnost dal vedeti, da je pripravljen še naprej pomagati reprezentanci, ko bo odslužil kazen za predčasen odhod, pri čemer je navijačem obljubil, da bo imel (vsaj) eno poslovilno tekmo.