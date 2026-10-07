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Nogomet

Ronaldo ukazal selektorju, naj ga primerja s Pelejem in Maradono

Lizbona, 07. 10. 2026 15.24 pred 47 minutami 2 min branja 11

Avtor:
J.B.
Cristiano Ronaldo

V nogometnem svetu še naprej odmeva predčasen odhod Cristiana Ronalda z zbora portugalske reprezentance. 41-letnik je nedavno na Instagramu razkril svoj pogled na incident, številne pa bolj kot njegov odhod v oči bode osem točk, ki bi jih moral selektor Jorge Jesus po Ronaldovem nareku prebrati na novinarski konferenci.

Cristiano Ronaldo je s privatnim letalom zapustil zbor portugalske reprezentance.
Cristiano Ronaldo je s privatnim letalom zapustil zbor portugalske reprezentance.
FOTO: Profimedia

O pojasnilu Cristiana Ronalda smo v sredo že poročali. Jorgeja Jesusa je obtožil, da ni držal besede – in to kar dvakrat.

Najprej, ko mu je za tekmo z Norveško obljubil, da bo igral zadnjih 30 minut, a ga je nato pustil na klopi. In drugič, ko je selektor v dogovoru z Ronaldom in njegovim taborom obljubil, da bo na novinarski konferenci pojasnil, kaj se je zgodilo.

Jesus bi moral prebrati osem točk, ki jih je predhodno odobril tudi Ronaldo, med njimi pa v oči najbolj bode šesta. "Naredil sem napako, ko sem igralca takšnega kova, kot sta bila Pele ali Maradona, poslal na ogrevanje, nato pa ga nisem poslal v igro. Danes tega ne bi storil."

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Poleg tega bi moral portugalski selektor, ki je Ronalda pred tem vodil tudi pri Al-Nassru, povedati, da je kapetanu reprezentance sam predlagal, naj se ji pridruži za oktobrsko okno v Ligi narodov, čeprav tega sprva ni načrtoval. Pri tem bi poudaril, da je bil Ronaldo vselej zgleden, zvest in profesionalen.

Pri sedmi, predzadnji točki pa bi moral Jesus še izjaviti, da si nogometaša z 234 nastopi in 146 goli za reprezentanco ne glede na neljube dogodke še naprej močno želi v svoji ekipi.

Lionel Messi se je na čustven način poslovil od reprezentance. Jokali so celo njegovi soigralci. Ronaldovi bi morda tudi, a bolj verjetno od veselja ...
Lionel Messi se je na čustven način poslovil od reprezentance. Jokali so celo njegovi soigralci. Ronaldovi bi morda tudi, a bolj verjetno od veselja ...
FOTO: AP

Messi v slogu, Ronaldo pa ...

Da je vse skupaj še bolj bizarno, Ronaldov odhod iz reprezentančnega tabora časovno sovpada z veličastnim slovesom Lionela Messija od igranja v dresu argentinske reprezentance. Ronaldo je sicer v obširnem sporočilu za javnost dal vedeti, da je pripravljen še naprej pomagati reprezentanci, ko bo odslužil kazen za predčasen odhod, pri čemer je navijačem obljubil, da bo imel (vsaj) eno poslovilno tekmo.

Osem točk, ki bi jih moral Jorge Jesus prebrati na novinarski konferenci: 

1. Sam, brez kogar koli drugega, sem Cristianu predstavil načrt za to sezono v reprezentanci. Pogovor je bil dolg in zelo dober.

2. Vem, koliko mu reprezentanca pomeni in kako zelo jo ima rad. Zavedam se njegovega pomena v svetu, še bolj pa njegovega pomena in pozitivnega vpliva, ki ga ima v reprezentanci že 24 let zapored.

3. Cristiano je sprejel načrt, ki sem mu ga predstavil.

4. Nikoli ni postavljal pod vprašaj mojih odločitev. Bil je zgleden, lojalen in profesionalen.

5. Tekma na Norveškem ni bila del načrta, ki sem ga pripravil zanj. Vendar sem ocenil, da si je po prvi tekmi telesno opomogel, in ga opozoril, da ga bom morda potreboval na igrišču. Cristiano se je strinjal.

6. Naredil sem napako, ko sem igralca takšnega kova, kot sta bila Pele ali Maradona, poslal na ogrevanje, nato pa ga nisem poslal v igro. Danes tega ne bi storil.

7. Da zaključimo to temo: Cristiana si želim v reprezentanci. Pravzaprav si ga ne želim le malo, temveč zelo. Na srečo tudi on verjame vame. Verjel je vame pri Al Nassru in verjame tudi tukaj.

8. Glede tega, da ni pozdravil navijačev: o tem smo že govorili. Nekdo, ki je za reprezentanco odigral več kot 230 tekem, od mene ne potrebuje lekcij o ljubezni do Portugalske. To je bil trenutek razočaranja, ki ne izniči ničesar. On je igralec, ki podpiše največ avtogramov, se največkrat fotografira z navijači in jim izkazuje največ naklonjenosti. Ne izmišljajmo si težav tam, kjer jih ni. Ko nismo zadovoljni, se odzovemo. To je bilo vse.

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KOMENTARJI11

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lektor1944
07. 10. 2026 17.05
Ni vreden komentarja
Odgovori
0 0
Puško v koruzo
07. 10. 2026 17.02
Bolnik je. V bistvu zelo trpi in njegovi miljoni tega trpljenja ne rešujejo.
Odgovori
0 0
Lucky
07. 10. 2026 17.00
Ne rečejo zastonj, da dejanja povejo več kot besede.
Odgovori
+1
1 0
Luigi Taveri II.
07. 10. 2026 16.55
Če sem iskren, ne morem verjeti, da je teh 8 točk resničnih
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+1
1 0
MarkoJur
07. 10. 2026 16.50
Ne glede na to, kar je včasih prikazal na igrišču, se ga bomo zapomnili po narcisoidnem egoizmu, samovšečnosti... Psihologi so že pred leti napovedovali, kaj se bo dogajalo ob zatonu kariere in imeli so prav.
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+2
3 1
Luigi Taveri II.
07. 10. 2026 16.49
Po svoje ima prav...z Messijem ga tako ali tako ne more primerjati, še s tema dvema bi bilo na silo
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+2
3 1
Wolf85
07. 10. 2026 16.31
Ta tip je usekan v glavo,tako kot njegovi navijači...hvala bogu da sm navijač messija
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+7
8 1
dark sun
07. 10. 2026 16.28
Tale je pač osebnostna struktura kot trump in njemu podobni, saj to vemo.
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+5
6 1
Desno
07. 10. 2026 16.30
Trump je doktor za njega
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+2
4 2
modelx
07. 10. 2026 16.27
takle dobiš, če osnovne šole ne narediš.
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+6
7 1
26250440
07. 10. 2026 16.24
Hahahahahaha,pa to res na moreš verjet...komaj čakam komentarje od resnice....
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+6
7 1
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