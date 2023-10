Ronaldo: Upam, da bom igral na Euru

Cristiano Ronaldo in Goncalo Ramos

Ekipa Portugalske po sedmih odigranih krogih v skupini J ob gol razliki 27:2 ostaja stoodstotna. Na obračunu proti Slovaški sta v prvem polčasu zadela Goncalo Ramos in Cristiano Ronaldo , slednji pa se je v 72. minuti podpisal še pod zmagoviti zadetek. "Obožujem tekme v portugalskem dresu. Na Euro smo se uvrstili zaradi odlične igre, vrhunskih nogometašev in kvalitetnega trenerja. O prihodnosti ne razmišljam preveč, saj se trudim uživati v trenutku," je po 200. nastopu za reprezentanco povedal Ronaldo.

V nadaljevanju se je nogometni superzvezdnik dotaknil evropskega prvenstva v Nemčiji, ki bo med 14. junijem in 14. julijem naslednje leto. "Do Eura je še nekaj časa. Upam, da ne bom imel težav s poškodbami in da bom lahko igral. S ponosom zastopam državo, ki je kljub temu, da sem jo hitro zapustil, moj edini pravi dom," je zaključil Ronaldo, ki bo v primeru igranja na Euru 2024 postal prvi nogometaš v zgodovini, ki bo nastopil na šestih evropskih prvenstvih.