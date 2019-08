Ronaldo: Upam, da bo ta sezona v znamenju Juventusa

Madridski Atletico je prvo tekmo dobil z 2:0, med strelce sta se v drugi polovici drugega polčasa podpisala Jose Maria Gimenez in Diego Godin. Kljub temu se rdeče-belim ni uspelo uvrstiti v četrtfinale elitnega evropskega tekmovanja, v Torinu so klonili s tremi zadetki v mreži (3:0). Pod vse tri se je podpisal Cristiano Ronaldo.

Prav Portugalec je že desetletje trn v peti navijačev colchonerosov. Devet let je branil barve mestnega rivala Reala, zato ga je na Wandi Metropolitano pričakala vse prej kot topla dobrodošlica. Ronaldo upa, da bo tokrat drugače. Žreb je namreč tako Juventus kot Atletico uvrstil v skupino D.

"Upam, da me navijači ne bodo spet spravljali ob pamet s povsem nešportnimi vzdevki. Poleg tega si želim težke in zahtevne tekme. A to bo le še ena v nizu tekem. Atletico je odlična ekipa, to vemo vsi. Veliko let sem preživel v Realu, zato jih dobro poznam," je povedal Ronaldo po žrebu v kneževini.