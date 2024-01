Ronaldo: Mogoče se bom upokojil čez 10 let

Cristiano Ronaldo se je v letu 2023 na 58 tekmah podpisal pod 53 zadetkov in postal najboljši strelec leta, kar je za nogometaša, ki šteje 38 let, res osupljiva statistika. "To, da sem v letu 2023 zabil več zadetkov kot Erling Haaland in ostali mladi nogometni zvezdniki, je težko predstavljivo. Na to sem zelo ponosen, sploh zato, ker bom kmalu dopolnil 39 let. Ljudje so dvomili vame, moje leto pa se je končalo zelo uspešno. Kritiki mi preprosto ne pridejo do živega," je povedal portugalski napadalec. Pri takšnih letih mnogi nogometaši že zaključijo s profesionalno kariero, petkratni dobitnik zlate žoge pa o tem zaenkrat še ne razmišlja. "Kariero bom končal takrat, ko bo za to pravi čas. Mogoče bo to čez 10 let," je z nasmehom na obrazu dodal Ronaldo.