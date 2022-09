Ronaldo uradno obtožen kršenja pravil angleške nogometne lige

Incident se je zgodil, ko se je Ronaldo odpravljal proti predoru. Sedemintridesetletni zvezdnik se je na družbenih omrežjih že opravičil za svoj "izpad".

Po tekmi je portugalski napadalec na svojem Instagram računu zapisal: "Nikoli se ni lahko spopasti s čustvi v težkih trenutkih, kot je ta, s katerim se soočam. Kljub temu moramo biti vedno spoštljivi, potrpežljivi in biti zgled vsem mladim, ki obožujejo lepo igro. Rad bi se opravičil za svoj izbruh in če je mogoče, bi rad povabil tega navijača, da si ogleda tekmo na Old Traffordu v znak poštene igre in športnega duha."

V odgovor na obtožbe proti Ronaldu so iz Uniteda v izjavi sporočili, da "bodo podpirali igralca".

Če bo Ronaldo spoznan za krivega, lahko v najslabšem možnem scenariju pričakuje prepoved igranja na prihajajočih tekmah premier league.