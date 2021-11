Ronaldo: V Beogradu so mi ukradli gol, zato gremo v dodatne kvalifikacije

Spomnimo, poskus Cristiana Ronalda v 93. minuti, ko je žoga po televizijskih posnetkih prečkala golovo črto, a sodnik zadetka ni priznal, je sprožil burne odzive. Tekma se je takrat končala z 2:2. Tudi zato so imeli Portugalci na poslednji tekmi kvalifikacij v Lizboni slabše izhodišče in si s porazom otežili pot na SP. Sedaj jih čakajo dodatne kvalifikacije. Portugalci se s tem – izstopa jezni in razočarani Cristiano Ronaldo – nikakor ne morejo sprijazniti. Portugalski zvezdnik se je takrat nad odločitvijo nizozemske sodniške trojke tako razhudil, da je na zelenico odvrgel kapetanski trak in zato prejel rumeni karton. Po tekmi je dejal: " Ponosen in privilegiran sem, da lahko nosim kapetanski trak Portugalske. Vedno sem dal vse od sebe za svojo državo in to se ne bo nikoli spremenilo ." V nadaljevanju večera se je oglasil tudi na Instagramu. " Obstajajo pa tudi težki trenutki, še posebej, ko čutiš, da je bil oškodovan ves narod. Dvignimo glave in soočimo se z novimi izzivi. Naprej, Portugalska ," je zapisal Ronaldo. Portugalski trener Fernando Santos je po tekmi v Beogradu za portugalsko televizijo RTP dejal, da " je nemogoče, da zadetek ni bil priznan ". Na tekmah kvalifikacij za svetovno prvenstvo ni videotehnologije VAR, zato glavni sodnik ni priznal zadetka. Srbski branilec Stefan Mitrović je na tekmi v Beogradu žogo izbil, ko je ta verjetno že prečkala golovo črto s celotnim obsegom. " Dosegli smo zadetek, ki pa ni bil priznan, čeprav je bila žoga v golu. Takšne napake se na tekmah tako visoke ravni ne bi smele dogajati, " je dodal Santos.

Prav Aleksandar Mitrović je veliki srbski junak. Napadalec Fulhama je v zadnji minuti tekme dosegel gol z glavo in Srbijo popeljal na SP, Portugalce pa pahnil v veliko razočaranje. Srbi so namreč na gostovanju v Lizboni za prvo mesto v skupini A potrebovali zmago. Po njej so Portugalce pahnili v dodatne kvalifikacije, ki pa bodo najzahtevnejše doslej. Tega se zaveda tudi Ronaldo, ki je tekmo v Lizboni končal v solzah. Po njej so ga tolažili predvsem srbski nogometaši, selektorju Santosu pa ni dovolil, da bi ga pomiril ... Prav zato so ga na novinarski konferenci pričakala vprašanja, kaj mu je kapetan govoril. "Govoril je o golu v Beogradu, ki so mu ga ukradli. Govoril je o tem, da smo nezasluženo izpadli. Njegove gestikulacije niso bile usmerjene proti meni. Bil je frustriran, jezen in razočaran. Povsem normalno za ambicioznega športnika," se je pridušal selektor Portugalske. Ronaldo je po tekmi na družabnih omrežjih v glavnem pisal in govoril le o "veliki kraji v Beogradu, zaradi katere sedaj Portugalska trepeta za uvrstitev v Katar". "Že takrat sem vedel, da utegne biti nedosojeni gol ključen v boju za SP. Še kako prav sem imel. Ukradli so mi nedvomen gol, kaj takega se na tem nivoju ne bi smelo zgoditi," je bolj kot o tekmi in porazu v Lizboni (1:2) razmišljal nogometaš Manchester Uniteda. "Počutim se okradenega. Oškodovan je bil ves narod."