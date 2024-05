Ronaldo: V čast mi je, da sem igral s teboj

34-letni nemški vezist Toni Kroos je s svojo objavo na družbenih omrežjih, v kateri je sporočil, da bo po letošnjem evropskem prvenstvu zaključil profesionalno nogometno kariero, povsem presenetil nogometno javnost. V urah po objavi so se mu zahvalili in se od njega poslovili številni nogometni zvezdniki, ki jih je v času kariere doletela čast igranja z enim najboljših vezistov v zgodovini nogometa.

Toni Kroos FOTO: AP icon-expand

Toni Kroos. Nogometaš, ki ga je z besedami težko opisati. Snajper, čigar uspešnost podaj je bila od prihoda v Real Madrid vsako sezono višja od 90 odstotkov. Maestro, ki je po mnenju mnogih najboljši nemški nogometaš svoje generacije. Genij, o katerem dovolj povedo vse lovorike, ki jih je osvojil, medtem ko je navijače navduševal z izjemnimi potezami.

Slednjih je ogromno osvojil že v dresu münchenskega Bayerna, odlične predstave v vrstah nemškega velikana pa so mu leta 2014 omogočile prestop v Real Madrid, ki je zanj odštel zgolj 25 milijonov evrov. Že z Bavarci je pobral vse pomembne lovorike, Nemčiji pomagal do slavja na svetovnem prvenstvu, v Madridu pa v zrak dvignil še ogromno raznoraznih trofej.

Karierna statistika Tonija Kroosa FOTO: Sofascore.com icon-expand

Kroosu sta se med drugim zahvalila tudi Cristiano Ronaldo in Luka Dončić "Hvala za vse, Toni. V čast mi je, da sem igral s teboj. Vse najboljše v prihodnosti," je pod njegovo objavo zapisal portugalski superzvezdnik Cristiano Ronaldo, ki je z Nemcem štiri leta navduševal v dresu Real Madrida. V omenjenem klubu se je med zvezde izstrelil tudi slovenski košarkarski as Luka Dončić, ki se s koncem Kroosove kariere preprosto ne more sprijazniti. "Ne. Toni, ostani," je sporočil košarkar Dallasa, ki ga v soboto čaka prva tekma konferenčnega finala proti Minnesoti. Jude Bellingham je med komentarje pod objavo dodal emotikona zlomljenega srca in koze, ki se pogosto uporablja namesto besedne zveze Greatest Of All Time, v slovenskem prevodu najboljši vseh časov. "Škoda moj prijatelj, ampak dosegel si vse, kar se je dalo," je zapisal Isco Alarcon, s podobnimi besedami pa so ga počastili Thibaut Courtois, Nacho, Raphael Varane, Marcelo, Brahim Diaz, Rodrygo in številni drugi.

Statistika Tonija Kroosa v dresu Real Madrida FOTO: Sofascore.com icon-expand

Carvajal: Zmeraj se bom s ponosom spomnil, da sem igral s Tonijem Kroosom "Nisem pričakoval, da bom moral poslovilno sporočilo napisati tako hitro. To priložnost bom izkoristil, da ti sporočim, kako te cenim in kako izjemen si bil, na in ob igrišču. Vsi te obožujemo in v čast ter privilegij mi je bilo deliti trenutke s teboj. Zmeraj se bom s ponosom spomnil, da sem igral s Tonijem Kroosom in nekega dne bom svojim otrokom povedal vse o najinih skupnih dosežkih. Hvala za vse, kar si doprinesel ekipi in hvala, da si bil naša inspiracija. Ampak ni še konec, čaka nas še ena skupna misija in najlepše možno slovo. Gremo po 15. (15. naslov Real Madrida v Ligi prvakov op. a.)," je na svojih družbenih omrežjih zapisal Dani Carvajal.

Dani Carvajal in Toni Kroos FOTO: AP icon-expand

Vazquez: Ti si legenda v belem "Res si me zafrknil. Eden največjih privilegijev moje kariere je bil, da sem lahko igral s teboj. Ogromno lepih trenutkov in še več dosežkov. Ti si legenda v belem, prijatelj. Želim ti vse dobro. V čast mi je, da se lahko s teboj borim še za zadnjo trofejo. Hvala za vse," je sporočil Lucas Vazquez.

Lucas Vazquez in Toni Kroos FOTO: AP icon-expand

Vinicius: To je žalosten dan zame, za navijače Real Madrida in za nogomet "Genij. To je beseda, ki te najboljše opiše, ampak je še vedno daleč od tega, kar si zaslužiš. To je žalosten dan zame, za vse navijače Real Madrida in za nogomet. Težko je sprejeti, da te kmalu ne bo več med nami. Še vedno bi lahko ponudil ogromno, ampak te razumem. Hvala za vsako podajo, nasvet in hvala, da si mi dovolil, da sem se pretekla leta učil od tebe. Radi te imamo, po 15. Ligo prvakov gremo zate," je svoja čustva izpovedal Vinicius Junior.

Toni Kroos in Vinicius Junior FOTO: AP icon-expand

Še poslovilna tekma, finale Lige prvakov in evropsko prvenstvo Od navijačev kraljevega kluba se bo Kroos poslovil v soboto, ko bo Real Madrid v zadnjem krogu španskega prvenstva na stadionu Santiago Bernabeu gostil Real Betis. Madridčani so že pred tedni osvojili naslov španskih prvakov, zato bo zadnja tekma sezone v ligaškem prvenstvu vsekakor minila v znamenju nemškega vezista. "Toni je eden največjih v zgodovini Real Madrida in ta klub bo za vedno njegov dom," je ob njegovem slovesu povedal predsednik Florentino Perez.

Zadnja tekma Kroosa v belem dresu bo finale najelitnejšega klubskega tekmovanja, v okviru katerega se bodo Madridčani na londonskem Wembleyju pomerili proti dortmundski Borussii. V primeru, da galaktiki zmagajo finale, bo to za Kroosa že šesti naslov v Ligi prvakov, s čimer se bo na prvem mestu izenačil z legendarnim krilnim napadalcem Reala Pacom Gentom, enako število pa jih bodo imeli še Luka Modrić, Carvajal in Nacho. Kroos bo v primeru uspeha 1. junija postal edini nogometaš, ki bo šest naslovov v Ligi prvakov dosegel z dvema različnima kluboma (enkrat z Bayernom in petkrat z Realom). Finale Lige prvakov boste lahko spremljali na POP TV in VOYO.

Toni Kroos s trofejo Lige prvakov FOTO: AP icon-expand

Po zadnji tekmi v dresu belega baleta bo pred Kroosom le še domače evropsko prvenstvo z nemško reprezentanco. Lahko uspe 34-letniku fantastično kariero kronati s pokalom evropskega prvenstva – edino lovoriko, ki je v času svoje bogate nogometne poti ni uspel osvojiti?