Ronaldo: 'V Manchester nisem prišel na dopust'

Portugalski zvezdnik Cristiano Ronaldo je pred sobotnim debijem na Old Traffordu, kot zagotavlja, dobro pripravljen. Dejal je, da na otok ni prišel na dopust, temveč zmagovat.

Cristiano Ronaldo je za otoške medije dejal, da se ni vrnil v Manchester United "na dopust". Portugalski kapetan naj bi bil že dobro pripravljen pred sobotno vrnitvijo na Old Trafford. V svojem prvem dejanju za Rdeče vrage je sedaj 36-letni Ronaldo v šestih uspešnih sezonah od leta 2003 do 2009 dosegel 118 golov na 292 tekmah. "Sposoben in pripravljen sem," je dejal za spletno stran kluba.

Ronaldov prestop iz Juventusa (pridružil se mu je leta 2018) je bila nedvomno ena odmevnejših zgodb poletnega prestopnega roka. Morda ali celo tudi zaradi tega, ker je bil v boj vmešan Unitedov največji tekmec, in sicer Mnchester City. Zadeve so se hitro obrnile in Unitedovi navijači so že slavili ponoven prihod njihovega ljubljenca. United je plačal Juventusu 15 milijonov evrov odškodnine, vsota pa lahko naraste za osem milijonov, ki je vezana na bonuse oziroma kako uspešen bo Ronaldo v dresu Uniteda. Portugalski zvezdnik, ki bo znova nosil dres z legendarno številko 7 na hrbtu, je pod nekdanjim menedžerjem sirom Alexom Fergusonom že osvojil tri naslove angleškega prvenstva, dva ligaška pokala ter tudi Ligo prvakov.

