Ronaldo v Savdski Arabiji zaslužil že skoraj pol milijarde

Cristiano Ronaldo na račun trenutne pogodbe z Al Nasrom letno zasluži 210 milijonov evrov, navijači pa so prepričani, da njegova igra ni več na ravni, ki bi to številko lahko upravičila. Al Nasr od njegovega prihoda kljub temu, da je 40-letni Portugalec na 103 tekmah sodeloval pri 110 zadetkih, ni osvojil nobene lovorike. In tudi letos je ne bo. Tri kroge pred koncem so Ronaldo in soigralci na tretjem mestu prvenstva 11 točk za vodilnim Al Ittihadom, proti kateremu so minuli teden na tekmi ob polčasu vodili z 2:0, na koncu pa klonili z 2:3.

Eden najboljših nogometašev vseh časov se na omenjeni tekmi ni izkazal, navijači Al Nasra pa so družbena omrežja preplavili z zahtevami, da Ronaldo zapusti klub. Nove negativne komentarje je prinesel ponedeljek, ko je Al Nasr gostoval pri Al Okhdoodu, portugalski napadalec na gostovanje ni odpotoval, njegovi soigralci pa so ob nedotaknjeni mreži zabili kar devet golov. Sadio Mane je dosegel štiri zadetke, pod dva pa se je podpisal Jhon Duran.

Številni navijači so prepričani, da ekipa brez Ronalda deluje bolje, če se s tem strinjajo tudi lastniki kluba, pa bi se nogometni zvezdnik med poletjem utegnil vrniti v Evropo. Španska Marca je že pred dnevi poročala, da Ronaldo pogodbe ne bo podaljšal, portugalski mediji pa namigujejo na morebitno vrnitev v Sporting, od koder se je 40-letnik v najstniških letih izstrelil med zvezde.