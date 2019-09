Ronaldo v solzah: Žal mi je, da me oče nikoli ni videl uspeti

Potem ko je bilo znano, da Cristianu Ronaldu ne bodo sodili za posilstvo, česar ga je obtožila Kathryn Mayorga , saj so lasvegaški tožilci v svoji izjavi zapisali, da trditve Mayorgeve ne morejo biti z gotovostjo potrjene, se je pojavilo nemalo število ljudi, med njimi tudi ameriška zvezdnica Alex Morgan , ki so dejali, da si Ronaldo z denarjem lahko kupi tišino. Obtožbe so zvezdnika Juventusa močno prizadele, kar je potrdil v intervjuju, ki ga je zaITV z njim opravil kontroverzni Piers Morgan. "Igrajo se s tvojim dostojanstvom. Težko je. Imam punco, imam družino, imam otroke. Ko pod vprašaj postavijo tvojo iskrenost je težko. Spomnim se, da sem s punco gledal televizijo. Moji otroci so slišali, da voditelji govorijo o meni, zato so pritekli v dnevno sobo. Moral sem zamenjati program, saj me je bilo sram. Pomislite, preklopiti sem moral na drugi program, da Cristiano ml. ne bi slišal kako grdo govorijo o njegovem očetu," je voditelju pogovorne oddaje Good Morning Britain zaupal portugalski napadalec.

34-letni napadalec je zadnji dve leti predan Georgini Rodriguez. Ronaldo je devet let mlajšo Argentinko spoznal v Guccijevi trgovini, šlo pa naj bi za ljubezen na prvi pogled. "Geo je nekaj posebnega. Je del mojega življenja, je del mene. Veliko mi je pomagala, vedno mi je stala ob strani. Je ljubezen mojega življenja," je žarel superzvezdnik, ki ni skoparil z lepimi besedami na račun svoje partnerke.

Ronaldovo razpoloženje pa se je hipoma spremenilo, ko mu je britanski voditelj pokazal posnetek, na katerem njegov pokojni oče leta 2004 razlaga o tem, kako zelo ponosen je na svojega sina in njegove dosežke. Takrat je Ronaldo štel 19 let in se s Portugalsko uvrstil v finale EP. Jose Dinis Aveiro, ki je zgolj leto kasneje umrl zaradi odpovedi ledvic, ni dočakal izjemnih uspehov svojega sina. Ronaldo je bil vidno ganjen, premagale so ga tudi solze. "Najhuje je, da me oče nikoli ni videl uspeti. Ne vidi me, ko osvojim nagrade. Ni uspel videti, kako dober sem postal. Hvaležen sem, da so tu moja mama, partnerka, družina, a moj oče ni videl ničesar."