Ronaldo vabi Juventusovega krvnika De Ligta: Prideš v Torino?

Portugalska nogometna izbrana vrsta je z zadetkom Goncala Guedesa slavila v prvi sezoni Lige narodov in bo, v kolikor se ji zalomi v pravih kvalifikacijah za Euro 2020, nanj neposredno uvrščena kot zmagovalka omenjenega novoustanovljenega reprezentančnega tekmovanja.

Ampak bolj zanimiv, kot sam razplet dvoboja na stadionu Dragao v Portu, je bil očitno sproščen klepet med zvezdnikoma torinskega Juventusa oziroma amsterdamskega Ajaxa Cristianom Ronaldom in Matthijsom de Ligtom, v katerem naj bi sijajnega nizozemskega osrednjega branilca kapetan portugalske reprezentance povabil k sebi v Torino. "Ko mi je to rekel, sem bil malce šokiran, saj nisem bil povsem prepričan, ali sem ga pravilno razumel," je radovednim predstavnikom "sedme sile" hitel pojasnjevati komaj 19-letni branilec letošnjih polfinalistov najelitnejšega nogometnega klubskega tekmovanja na svetu in na temo klubske prihodnosti dodal: "Najprej si bom opomogel od naporne sezone, nato pa si bom vzel nekaj časa za temeljit premislek, kako naprej. Zame kot mladega nogometaša je najpomembneje, da preživim čimveč časa na zelenici. Bomo videli, nisem se še odločil, kje bom nadaljeval kariero."