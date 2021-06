'Ronaldo vedno jé enako hrano: brokoli, piščanca in riž. Seveda brez Coca-Cole'

Belgija in Portugalska bosta nasprotnika v osmini finala Eura 2020, veliko pozornosti pa seveda v Belgiji te dni dobiva prvi zvezdnik portugalske reprezentance Cristiano Ronaldo, za katerega bo ta tekma nekaj posebnega, saj lovi prav poseben rekord, ki si ga trenutno deli z iranskim nogometašem. V kolikor uspe zadeti, bo postal nogometaš z največ doseženimi zadetki za reprezentanco. Trenutno imata Ronaldo in Ali Daei 109 golov na svojem računu, Ronaldo, ki je zadel na vseh treh tekmah skupinskega dela (skupno pet golov, trenutno je tudi najboljši strelec tega prvenstva), pa si zagotovo želi ta dosežek še preseči.

Njegov soigralec pri Juventusu, sicer belgijski nogometaš Daouda Peeters, je v pogovoru za belgijsko televizijo HLN med drugim dejal, da ima Ronaldo veliko spoštovanja do belgijskega reprezentanta, napadalca Romeluja Lukakuja. "Cristiano je zelo prijazen fant, nič kaj aroganten, toda po drugi strani nogomet jemlje zelo resno. V avtobusu ne govori skorajda o nič drugem. In da, včasih omeni tudi belgijske nogometaše. Zelo spoštuje Lukakuja. Bo zelo motiviran, da premaga Belgijo. Kot vedno," je razkril Peeters.

"Ronaldo si vedno želi zmagati, na vseh frontah. Je nekdo, ki mlade nogometaše dela boljše. Zares te vključi v igro. Mislim, da je to zelo dobra statistika," je o Portugalcu še dejal Peeters. Ta je sicer član Juventusuve U23 ekipe, za člansko ekipo Stare dame je odigral le eno tekmo, a tedaj je na zelenici stal skupaj z Ronaldom.

Ker trenira v istih klubskih prostorih, ima kar dober pregled nad tem, kako se na treningih obnaša Cristiano Ronaldo. "Nekaj časa sem hodil v fitnes, kjer je bil tudi Ronaldo. Bil sem impresioniran. Za nogometaša ima perfektno telo. In čeprav sem tudi jaz precej mišičast, sem si tisti dan mislil: 'Še vedno imam nekaj dela za postoriti.' Toda dobro, on to vse skupaj fanatično vzdržuje skozi vsa ta leta," je pojasnil 22-letnik.