Ronaldo vpoklican v reprezentanco, glede njegovega stasusa je selektor jasen

Novi portugalski selektor Jorge Jesus bo z reprezentanco v mesecu septembru začel branjenje lovorike iz Lige narodov, ki jo je reprezentanca osvojila v zadnji izvedbi. Na prvo reprezentančno akcijo je novi selektor vpoklical 25 nogometašev, med katerimi je tudi Cristiano Ronaldo , ki barve Portugalske zastopa že več kot dve desetletji. 41-letni napadalec je po letošnjem mundialu dejal, da je bilo to zadnje prvenstvo, na katerem je zaigral, slovesa od reprezentančnega dresa pa še ni napovedal, kar dokazuje tudi seznam selektorja.

Ob predstavitvi seznama je selektor Jesus poudaril, da ima Ronaldo poseben položaj predvsem zaradi vseh njegovih dosežkov v karieri, poudaril pa, da to ne bo vplivalo na odločitve, ki jih bo sprejemal na tekmah. "Cristiano ima drugačen status zaradi vsega, kar je osvojil, naslovov in zlatih žog. Toda to ne vpliva na moje odločitve in nikoli ne bo. Pri meni igra tisti, ki kaže dobre predstave. Kdor jih ne, ne igra. To velja zanj in za vse druge," je dejal Jesus.

"Trenutno je Ronaldo vpoklican in nam je na voljo," je dejal ter ovrgel namigovanja, da zvezdnik predstavlja oviro pri oblikovanju prenovljene ekipe: "Cristiano nikoli ne bo težava za portugalsko reprezentanco."