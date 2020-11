'Ronaldo? V Juventusu ga vse bolj občudujemo. Srečni smo, ker je z nami'

Juventus je na svojem stadionu gostil Cagliari in povedel v 38. minuti, ko je s 15 metrov z natančnim strelom zadel Cristiano Ronaldo. Isti igralec je spretno zadel tudi v 42. minuti ter se tako z osmim golom sezone na vrhu lestvice strelcev izenačil z zvezdnikom Milana Zlatanom Ibrahimovićem. Tudi sicer je Juventus precej prevladoval in imel še kar nekaj priložnosti ob slavju, ki ga je vsaj začasno potisnilo na drugo mesto lestvice. "Odigrali smo verjetno najboljšo tekmo v sezoni. To je prava pot. Žoga teče, taktično smo se dvignili, potrebovali smo nekaj časa, saj imamo v garderobi veliko novih igralcev. Verjamem, da bomo še naprej rasli," si je po zares dobri predstavi in zanesljivi zmagi proti vselej neugodnemu Cagliariju mel roke trener Juventusa Andrea Pirloin bil takoj zasut z vprašanji o Cristianu Ronaldu. "Srečni smo, da ga imamo. Sicer pa številke govorijo same zase. Ni samo to, da zabija gole in nas pelje k zmagam. Vsem nam je v izjemno pomoč na vsakem koraku. Tudi sam sem se veliko naučil, odkar sodelujeva. Je nepopravljivo deloven, vedno zbran na treningih in vedno znova pripravljen pomagati. Takšnih ne delajo več," je bil slikovit z oceno svojega prvega zvezdnika Pirlo, ki verjame, da lahko Juve že v tej sezoni naredi tisti odločilni korak v boju za evropski klubski naslov.