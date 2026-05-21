Ronaldo z dvema goloma in solznimi očmi potrdil naslov Al Nasra

Al Nasr je bil pred tednom dni nekaj sekund oddaljen od potrditve naslova prvaka. Takrat so doma proti drugouvrščenemu Al Hilalu vodili z 1:0, z zadnjim dotikom na tekmi pa je žogo v svojo mrežo poslal domači vratar in poskrbel za izenačenje.
Posledično se je Al Nasr v zadnji krog prvenstva podal z dvema točkama prednosti in slabšim izkupičkom z medsebojnih tekem z Al Hilalom, tako da je za lastno potrditev naslova potreboval zmago proti Damacu, ki je na račun poraza izpadel iz prve lige.
Spremembo začetnega izida smo dočakali v 34. minuti, ko je Joao Felix poslal predložek iz kota, Sadio Mane pa se je odlično znašel v kazenskem prostoru in žogo z glavo poslal v mrežo. Prednost je hitro po začetku drugega dela podvojil Kingsley Coman, nekaj trenutkov kasneje pa je Mohamed Simakan v lastnem kazenskem prostoru igral z roko. Glavni sodnik je pokazal na belo piko, gostje pa so enajstmetrovko uspešno realizirali.
Na tribunah se je nato ponovno pojavila nervoza, stvari pa je v svoje roke vzel prvi zvezdnik Cristiano Ronaldo. Ta je v 63. minuti vrhunsko izvedel prosti strel in ponovno povišal prednost Al Nasra, tekmo pa dokončno odločil v 81. minuti, ko se je odlično znašel pred vrati nasprotnega moštva in z zadetkom poskrbel za evforijo na stadionu.
