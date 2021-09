Rekorder Ronaldo z dvema goloma rešil Portugalce, Franciji le remi z BiH

V prvem polčasu je imel novopečeni član Manchester Uniteda na voljo enajstmetrovko, a jo je zgrešil. Nato pa so ob koncu prvega polčasa Irci povedli prek Johna Egana. Domačini so pritiskali v drugem delu, do izenačenja pa prek Cristiana Ronalda prišli v 89. minuti. Nato pa je zvezdnik svetovnega nogometa zadel še v izdihljajih tekme v 96. minuti za tretji komplet treh točk v skupini A. Z dvema zadetkoma in skupno 111. reprezentančnim golom pa je Ronaldo postal še rekorder po številu zadetkov v reprezentančnem dresu. Pred tem je bil s 109 goli izenačen z Irancem Alijem Daeijem. Luksemburg je skupini A premagal Azerbajdžan z 2:1.

V skupini D je Francija presenetljivo doma remizirala z Bosno in Hercegovino z 1:1, gola sta dosegla Edin Džeko v 36. minuti in Antoine Griezmann v 40. minuti. Francozi so tekmo končali le z deseterico, v 51. minuti je bil izključen Jules Kounde, a se rezultat ni spremenil. Vseeno Francozi ostajajo trdno v vodstvu skupine z osmimi točkami. Sledi Ukrajina, ki je še četrtič na prav toliko tekmah remizirala, tokrat v Kazahstanu (2:2).

V skupini F Danska ostaja popolna po štirih krogih. Tokrat je padla Škotska z 2:0. Izrael se je po gostujoči zmagi s 3:0 proti Ferskim otokom prebil na drugo mesto s sedmimi točkami. Prav toliko točk imajo tretji Avstrijci, ki so dvoboj v Moldaviji začeli kasneje od predvidenega. Tekma je bila namreč za okoli pol ure prestavljena, saj je nad igriščem pred začetkom dvoboja nekdo upravljal z dronom. Avstrijcev to ni zmedlo, saj so Moldavijo premagali z 2:0.

V skupini G na vrhu vztraja Turčija, ki je danes z 2:2 remizirala proti Črni gori. Turkom, ki imajo osem točk, tako s točko manj poleg Črnogorcev sledijo še Nizozemci in Norvežani, ki so se danes razšli brez zmagovalca z 1:1. Latvija pa je v tej skupini ugnala Gibraltar s 3:1.