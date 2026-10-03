Cristiano Ronaldo všečkal kritiko na račun soigralcev iz reprezentance

Filipe Melo je v pogovoru za brazilski SporTV precej neposredno komentiral dogajanje okoli portugalske reprezentance. Prepričan je, da Ronaldo v zadnjih dneh od svojih reprezentančnih kolegov ni prejel dovolj podpore, spoštovanja in naklonjenosti. Njegove izjave so se hitro razširile po družbenih omrežjih, dodatno pozornost pa je vzbudilo dejstvo, da je med številnimi uporabniki, ki so objavo všečkali, tudi sam Ronaldo.
Melo primerjal odnos do Ronalda in Messija
Nekdanji brazilski reprezentant je pri tem potegnil vzporednico z argentinsko reprezentanco in odnosom njenih igralcev do Lionela Messija. Po njegovem mnenju je razlika med odnosom Argentincev do Messija in portugalskih nogometašev do Ronalda zelo velika. Pri tem je poudaril, da po njegovem nihče iz portugalske reprezentance ne dosega Ronaldove ravni.
Čeprav Ronaldo z všečkom ni neposredno pojasnil svojega pogleda na dogajanje, je njegova poteza hitro postala predmet novih razprav. Prav zato, ker je všečkal komentar, ki je bil izrazito naklonjen njemu, so se znova pojavila vprašanja o odnosih med kapetanom in preostalimi člani portugalske reprezentance.
Portugalska je sicer v zadnjem obdobju dosegla tri zmage, vendar športni rezultati niso edina tema, ki spremlja reprezentanco. V središču pozornosti ostaja tudi način, kako je Ronaldo zapustil reprezentančno dogajanje, njegov odziv na javne komentarje pa je polemiko očitno še nekoliko podaljšal. Ronaldo tako ni podal nobene uradne izjave, vendar je že en sam klik zadostoval, da so se ugibanja o razmerah v portugalski reprezentanci znova znašla v ospredju.
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