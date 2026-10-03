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Nogomet

Cristiano Ronaldo všečkal kritiko na račun soigralcev iz reprezentance

Ljubljana, 03. 10. 2026 11.17 pred 1 uro 2 min branja 9

Avtor:
K.I.
Cristiano Ronaldo

Razprava o odnosih znotraj portugalske reprezentance očitno še zdaleč ni končana. Cristiano Ronaldo je tokrat brez ene same besede znova pritegnil pozornost, ko je na družbenem omrežju všečkal zapis nekdanjega brazilskega reprezentanta Felipeja Mela.

Filipe Melo je v pogovoru za brazilski SporTV precej neposredno komentiral dogajanje okoli portugalske reprezentance. Prepričan je, da Ronaldo v zadnjih dneh od svojih reprezentančnih kolegov ni prejel dovolj podpore, spoštovanja in naklonjenosti. Njegove izjave so se hitro razširile po družbenih omrežjih, dodatno pozornost pa je vzbudilo dejstvo, da je med številnimi uporabniki, ki so objavo všečkali, tudi sam Ronaldo.

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Melo primerjal odnos do Ronalda in Messija

Nekdanji brazilski reprezentant je pri tem potegnil vzporednico z argentinsko reprezentanco in odnosom njenih igralcev do Lionela Messija. Po njegovem mnenju je razlika med odnosom Argentincev do Messija in portugalskih nogometašev do Ronalda zelo velika. Pri tem je poudaril, da po njegovem nihče iz portugalske reprezentance ne dosega Ronaldove ravni.

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Čeprav Ronaldo z všečkom ni neposredno pojasnil svojega pogleda na dogajanje, je njegova poteza hitro postala predmet novih razprav. Prav zato, ker je všečkal komentar, ki je bil izrazito naklonjen njemu, so se znova pojavila vprašanja o odnosih med kapetanom in preostalimi člani portugalske reprezentance.

Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo
FOTO: Profimedia

Portugalska je sicer v zadnjem obdobju dosegla tri zmage, vendar športni rezultati niso edina tema, ki spremlja reprezentanco. V središču pozornosti ostaja tudi način, kako je Ronaldo zapustil reprezentančno dogajanje, njegov odziv na javne komentarje pa je polemiko očitno še nekoliko podaljšal. Ronaldo tako ni podal nobene uradne izjave, vendar je že en sam klik zadostoval, da so se ugibanja o razmerah v portugalski reprezentanci znova znašla v ospredju.

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KOMENTARJI9

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FORTUDO1
03. 10. 2026 12.55
Največji egoist med nogometaši, ki pač ne more in noče sprejeti dejstva, da ga je povozil čas in da je čas za slovo. Mogoče še odigra tu in tam kakšno revialno tekmo kot na primer Ronaldinho, za kaj resnega pa več ni. Pred golom sicer še lahko stoji in tu in tam zabije kak gol, ampak to pač pomeni, da ima ekipa zaradi njega v polju igralca manj, mesto pa s tem odžira kakemu mlademu perspektivnemu nogometašu le ša zaradi svojega imena in pretekle slave.
Odgovori
0 0
Miran1960
03. 10. 2026 12.51
Spoštovanje v Argentini ima Messi zato ker si ga je zaslužil. Ronaldo je dal nogometu mnogo, a mojega spoštovanja si s svojim obnašanjem ne bo pridobil nikoli!
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-1
0 1
Luigi Taveri II.
03. 10. 2026 12.37
Kaj če se tega poslužijo tudi v Al Nassru, ki ji je v času Ronalda lovoriko prinesel zgolj Jesus in Felix?
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-1
0 1
Ursooo
03. 10. 2026 11.55
CR se obnaša kot nek naš vodilni politik. Kdor me ne malikuje in ne časti po božje, ta je moj sovrag! In dejansko mu uspeva. Cela Portugalska se mu bo opravičila in menjala selektorja.
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+5
5 0
Teleport
03. 10. 2026 11.56
Jp, kot Golob
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+1
4 3
Deep1
03. 10. 2026 12.02
Kot mladi vardist Janez! 😆
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+2
5 3
Frincko
03. 10. 2026 11.54
Kaj se joka Kristinca. Če trener reče, da mora greti klop, se mora temu prilagoditi, ne pa ravnati kot užaljena princeska. Ko bo, če bo, on enkrat trener, bo tudi imel škarje in platno v rokah. Nihče od igralcev ni nad tenerjem, četudi je v preteklosti bil pomemben člen!
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+6
6 0
Ursooo
03. 10. 2026 11.53
Spoštovanja se ne da IZSILIT. Spoštovanje je ali ga pa ni. Lahko pa tudi samo mine.
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+6
6 0
Deep1
03. 10. 2026 11.44
Rolando lahko igra še samo na PS nogomet. Model umakni se, daj priložnost mlajšim....obnaša se kot, potreben pubertetnik.
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+7
7 0
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