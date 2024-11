Ronaldo z evrogolom ujel Šeška na vrhu lestvice strelcev

Portugalci so si zagotovili prvo mesto v skupini A1, kjer nastopajo še Hrvaška, Škotska in Poljska. Selecao je navdušil z izjemno predstavo v drugem polčasu obračuna s Poljaki, v katerem so varovanci Roberta Martineza dosegli kar pet zadetkov. Četrta zmaga na petem dejanju letošnje izvedbe Lige narodov je Portugalski prinesla nastop na zaključnem turnirju najboljše osmerice.