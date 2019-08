Ronaldo z izbranimi besedami o Zidanu: Dal mi je vedeti, da sem nekaj posebnega

"Samozavest, ki jo nogometaš potrebuje, ni vedno odvisna od njega samega, temveč od ljudi, ki ga obdajajo, drugih igralcev ter trenerja. Moraš se počutiti kot pomemben košček skupine in Zidane mi je pogosto dal vedeti, da sem nekaj posebnega," je še pristavil portugalski nogometaš, ki danes brani barve Juventusa. Ni skrivnost, da je Zinedine Zidane v Ronaldu videl nekaj več, nekaj, kar je Realu prinašalo vse pomembne lovorike. Tudi zato se je, ko po mnenju Francoza predsednik Reala Florentino Perez ni naredil dovolj, da bi zadržal Portugalca v Madridu, odločil za predčasen odhod iz kluba. Po manj kot letu se je francoski strokovnjak, ki je kot prvi v zgodovini osvojil tri zaporedne Lige prvakov, vrnil na klop belega baleta.

RONALDO

Zidane je tekom prvega delovanja v Realu Ronalda preselil v konico napada in poskrbel, da je Portugalec postal pravi stroj za doseganje zadetkov. "Veliko mi je pomagal. Že prej sem ga spoštoval, toda delo z njim mi je prineslo to, da ga še bolj občudujem. Zaradi njegova načina dela, govora, zaradi tega, kako je usmerjal ekipo in zaradi načina, na katerega je delal z mano," je hvalnice Zidanu še pel Ronaldo. Ta je razkril zanimivo podrobnost sobivanja s Francozom. "Govoril mi je: 'Cris, odpočij se, saj si tisti, ki bo naredil razliko.’ Vedno je bil iskren in zaradi tega ga bom vedno nosil v srcu," je priznal Ronaldo, ki je znan po tem, da trenira več kot preostali nogometaši, s katerimi si deli garderobo.