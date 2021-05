Ronaldo na Instagramu naštel svoje dosežke in napovedal slovo?

Cristiano Ronaldoima sicer podpisano še enoletno pogodbo z Juventusom, ga pa že več tednov ali že kar mesecev povezujejo s prestopom v različne klube. Omenjali so se vsi njegovi bivši delodajalci Sporting CP, Manchester United in Real Madrid, pa tudi Paris Saint-Germain, potem ko se je 36-letni Portugalec znašel na udaru kritik po nekaj neuspehih Juventusa v nedavno končani sezoni, ki je poleg sestopa z italijanskega ligaškega vrha prinesla tudi novo hitro slovo iz izločilnih bojev Lige prvakov.

Varovanci Andree Pirla so sezono kljub vsemu sklenili s kar dvema trofejama, italijanskim superpokalom in pokalom, Ronaldo pa je bil z 29 zadetki prvi strelec Serie A, ob tem pa se je razveselil tudi zgodovinskega podviga ‒ kot prvi si je naziv najboljšega strelca zagotovil v treh različnih (najmočnejših) ligah, in sicer v Premier League, Primeri Division in zdaj še v Serie A. Precej prahu je dvignilo dejstvo, da Ronaldo na odločilni tekmi 38. kroga Serie A v Bologni, kjer si je Juventus šele po zaslugi remija Napolija proti Veroni (1:1) z zmago nad Bolognčani (4:1) zagotovil igranje v Ligi prvakov v prihodnji sezoni, ni vstopil v igro.

Kmalu po tekmi je Ronaldo na Instagramu v očitnem nagovoru svojim najglasnejšim kritikom objavil svojo fotografijo s prstom na ustih, nekaj ur kasneje pa se je oglasil še z veliko bolj pomenljivim zapisom.

Naštel dosežke in dodal: Ne lovim rekordov, rekordi lovijo mene

"Življenje in kariero vsakega vrhunskega igralca sestavljajo vzponi in padci. Letos nam ni uspelo osvojiti naslova v Serie A, čestitke Interju za povsem zaslužen naslov,"je začel Ronaldo."Kljub temu moramo ceniti vse, kar nam je v tej sezoni pri Juventusu uspelo, tako v kolektivnem kot posamičnem smislu. Italijanski superpokal, italijanski pokal in pokal za najboljšega strelca Serie A so me napolnili z veseljem, predvsem zaradi težavnosti, ki jih prinašajo s seboj, v državi, kjer ničesar ni lahko osvojiti. S temi dosežki sem dosegel cilj, ki sem si ga postavil od prvega dne, ko sem prišel v Italijo: da osvojim prvenstvo, pokal in superpokal ter da postanem najboljši igralec in strelec te velike nogometne države, ki je polna izjemnih igralcev, klubov velikanov in samosvojo nogometno kulturo,"dodaja 36-letnik z Madeire.

"Tako da sem zelo ponosen na to dejstvo, o katerem se je na široko govorilo v zadnjih dneh: prvak v Angliji, Španiji in Italiji, osvajalec pokala v Angliji, Španiji in Italiji, osvajalec superpokala v Angliji, Španiji in Italiji, najboljši igralec v Angliji, Španiji in Italiji, najboljši strelec v Angliji, Španiji in Italiji, prek 100 golov za klub iz Anglije, Španije in Italije. Nič se ne more primerjati z občutkom, ko vem, da sem pustil svoj pečat v državah, v katerih sem igral, in da sem poskrbel za veselje navijačev klubov, ki sem jih zastopal. Za to delam, to me poganja in to bom vedno lovil do zadnjega dne ... Že sem dejal, da ne lovim rekordov, da rekordi lovijo mene. Hvala vsem, ki so sodelovali na tem popotovanju! Stojimo skupaj!"

ESPN poroča, da se pri Juventusu na njihovo zahtevo po komentarju Ronaldove objave niso odzvali.