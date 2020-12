Ronaldo: Za sina želim najboljše, pa če bo nogometaš ali zdravnik

"Bomo videli, če bo moj sin postal velik nogometaš, zaenkrat to še ni. Sem strog. Včasih pije Coca-Colo in Fanto ter jé pečen krompirček, ve pa, da mi to ni všeč," je na podelitvi, na kateri so ga okronali za najboljšega nogometaša 21. stoletja, dejal Ronaldo.

Hladna voda mu ne 'diši'

"Poskušam mu dopovedati, da je po uporabi tekalne steze treba počivati v hladni vodi, a mu to ni všeč. To je nekaj običajnega, ima namreč deset let,"je nadaljeval portugalski zvezdnik. "Ima potencial, je velik, hiter, dober v preigravanju, a to ni vse. Potrebna sta velika predanost in trdo delo. Ne bom pritiskal nanj, a če me vprašate, če bi mi bilo všeč, da bi to (nogometaš, op. a.) postal ... Jasno, da bi mi bilo. A kljub temu želim tisto, kar je najbolje zanj, pa če bo nogometaš ali zdravnik."

Skupaj s spremljevalko Georgino Rodriguezsicer vzgaja še tri otroke. Dvojčka Evo in Matea (2017) in nekaj mesecev mlajšo hčerko Alano Martino (2017). Tudi z njimi ima nekaj težav, ko gre za zdravo prehranjevanje.

"Najmlajši me vedno pogledajo, preden ugriznejo v čokolado, saj vedo, da mi ni všeč," je še dodal Ronaldo.