Ronaldo zabil na zadnjih sedmih tekmah: Izvrstno se počutim, moja forma bo le še boljša

Cristiano Ronaldo se je, po krajšem sušnem obdobju, ko ni bil povsem zdrav in v (slabši) strelski formi, vrnil k svojemu najljubšemu opravilu - zabijanju golov. Na sedmi tekmi zapored, šesti prvenstveni, se je vpisal med strelce in na najboljši možni način zaprl usta dvomljivcem, ki so trdili, da njegova zvezda nepreklicno ugaša. Portugalec je v Serie A zabil deset golov, Juve pa vodi na tabeli. V Ligi prvakov se bo v osmini finala udaril z Lyonom.

Cristiano Ronaldo je v zadnjih tednih v odlični strelski formi. FOTO: AP

Cristiano Ronaldo je imel pred slabim mesecem nekaj težav s kolenom, ki so bile vidne tudi ob njegovih predstavah. Čeprav ni bil povsem zdrav, pa je, kot nepopravljivi ambiciozni nogometaš, želel na vsak način nastopiti. Tudi (lažje) poškodovan, če je treba.

Cristiano Ronaldo je v zaključku prvega polčasa z izjemnim skokom zabil morda celo enega najlepših golov v karieri.

Trener stare dame Maurizio Sarri pa ni imel prav veliko posluha za njegove želje, da zaigra navkljub težavam s kolenom in je izkušenega Portugalca najprej med tekmo zamenjal, na naslednjih srečanjih pa ga je pustil na tribuni. Ronaldu, navkljub težavam z zdravjem, to ni bilo všeč in je z nekaterimi potezami in izjavami to tudi dal vedeti. A ker se nobena juha ne poje tako vroča, kot se skuha, so se zadeve v taboru stare dame uredile, medtem se je Ronaldo povsem pozdravil in na zadnjih tekmah je spet ključni mož Torinčanov.





Cristiano Ronaldo in Maurizio Sarri

"Portugalec je zabil na zadnjih sedmih tekmah, skupaj je v tem obdobju dosegel osem golov. Deset jih ima na kontu v prvenstvu, blesti pa tudi v Ligi prvakov. Ja, Ronaldo je spet stari," opaža Gazzetta Dello Sport, ki se hvali z izčrpnim pogovorom s Portugalcem, narejenim neposredno po tekmi v Genovi, ko so črno-beli premagali Sampo z 2:1. "Takšen Juve mora biti na vsaki tekmi. Gostovanje v Genovi je vselej vroče in zahtevno. Sampdoria je po prihodu Claudia Ranierija zelo nevarna. Še posebej pred svojimi navijači je trd oreh. A mi smo bili na višini naloge. Odigrali smo dobro tekmo in zasluženo zmagali," pravi 34-letni portugalski napadalec, ki je v finišu prvega polčasa poletel v zrak in zabil redko videni gol z glavo. "Mora je bil to celo najlepši gol v karieri. vsekakor med lepšimi," opaža milanski rožnati časnik.



Ranieri: Ronaldo je skočil, kot da igra košarko v NBA

Ronaldo je v zaključku prvega polčasa z izjemnim skokom in strelom z glavo Juventusu prinesel novo vodstvo. Izkazalo se je, da je bil to celo zadnji gol na tekmi.

Pri Serie A so postregli s podatkom, da je višina skoka merila 71 centimetrov, Portugalec pa, da je z glavo dosegel višino 2,56 metra.

Pri Serie A so postregli s podatkom, da je višina skoka merila 71 centimetrov, Portugalec pa, da je z glavo dosegel višino 2,56 metra. "Zdelo se mi je kot da bi gledal košarkarja iz lige NBA. Tako visoko nisem videl skočiti še nikogar," je po dvoboju priznal izkušeni Ranieri. Ronaldo se je po tekmi v Genovi nenavadno dolgo zadržal v družni italijanskih novinarjev, ki so njegovo prisotnost seveda izkoristili. "Če sem zdrav? Nisem bil ravno bolan, imel sem določene težave s kolenom. Ne večjih, a dovolj, da nisem igral na svojem nivoju. Morda sem nepremišljeno vztrajal v igri. Pomembno je, da sem sedaj povsem pravi in da ekipi pomagam pri zmagah." Ronaldo je zabil sedmi gol na zadnjih petih tekmah, skupaj jih ima v prvenstvu že deset in je drugi strelec Serie A.





Težave s kolenom so, kot sam trdi, že nekaj časa preteklost ... FOTO: AP

"Odlično se počutim. Tako psihično kot fizično sem v optimalnem stanju. Sedaj bom le še boljši, saj ključno obdobje sezone šele prihaja, moja strelska forma pa je v vzponu. Tudi sicer se kot ekipa dvigujemo, Juve bo letos še zelo nevaren vsem," je prepričan Portugalec, ki je dvoboj italijanskega prvenstva s Sampdorio odigral predčasno, saj ga v nedeljo čaka superpokalni finale proti Laziu. Rimljani se lahko pohvalijo, da so kot edini porazili Torinčane v tej sezoni. Pred kratkim sredi Rima (3:1) ... "To nam je veliko opozorilo pred superpokalom, zelo bomo motivirani, ne samo zaradi maščevanja za tisti boleči poraz, nam je pomembno, da v vsakem tekmovanju napadamo lovoriko, želimo si ta superpokalni naslov. Čaka nas težka tekma proti odlični ekipi, ki ima za sabo serijo osmih zaporednih zmag, a mi smo Juventus," opozarja Ronaldo, ki se ob koncu ni mogel izogniti vprašanju, ali je ta sezona tista, ko bo Juve končno zavzel evropski klubski prestol, na katerega čaka že skoraj četrt stoletja.





Juventus je v skupini Lige prvakov z Atleticom gladko osvojil prvo mesto, ob petih zmagah in zgolj enem remiju. V osmini finala ga čaka francoski Lyon. FOTO: AP