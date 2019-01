Ronaldo zablestel že na prvi tekmi za lovoriko in odločil italijanski superpokal

V prvem polčasu sta obe mreži mirovali, v drugem pa je Stara dama stopila na plin. Juventus je do prvega gola prišel po dobri ure igre na stadionu kralja Abdullaha v Džedi po zaslugi Cristiana Ronalda. Ta je še pravi čas utekel obrambi Milana in pretental zanko prepovedanega položaja. S 30 metrov je podajal Miralem Pjanić, Ronaldo pa je z visokim skokom osamljen matiral nemočnega Gianluigija Donnarummo. Milan v nadaljevanju tekme ni uspel najti poti v mrežo Juventusa, ta pa je še enkrat zatresel mrežo Milančanov, a je bil Paulo Dybala v prepovedanem položaju, tako da so sodniki, na čelu z glavnim Luco Bantijem, zadetek upravičeno razveljavili. V 74. minuti je bil pri Milanu zaradi grobega starta s podplatom izključen Franck Kessie. Ob koncu tekme bi se Ronaldo še drugič lahko vpisal med strelce, a se je z obrambo izkazal Donnarumma.

Izid:

Juventus - AC Milan 1:0 (0:0)

Ronaldo 61.

RK: Kessie 74./Milan