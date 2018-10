Ronaldo: Zadeva Mayorga? Sestro in mamo uničuje ...

Mimogrede, njegova zadetka na tekmi proti Empoliju, za katerega igra tudi slovenski reprezentant in nekdanji nogometaš Olimpije Miha Zajc , sta bila odločilna za novo zmago Juventusa v prvenstvu (2:1), kjer ima stara dama že šest točk prednosti pred prvim zasledovalcem Napolijem. Navkljub novi odlični predstavi pa 33-letni Portugalec tudi v Italiji na more ubežati vprašanjem okoli "zadeve Mayorga". "Seveda vse skupaj vpliva name. Kako tudi ne. Imam štiri otroke, zaročenko in ne morem tiščati glavo v pesek, češ da ni nič. Zavedam se, da ta zadeva vpliva na vse okoli mene, zato se odkrito pogovarjam z zaročenko, mali Cristiano pa je še premlad za takšne teme. Kot veste, imam številno družino, ki je zelo povezana," je dejal napadalec Juventusa in nadaljeval.

"Vem, da imam brezmadežno reputacijo, vem da sem lahko upravičeno številnim vzor, tudi zato me laži tako motijo. Še bolj pa me moti nekaj." Ronaldo je za trenutek zastal in nato priznal. Gazzetti Dello Sport je zaupal še nekaj. "Mamo in sestro ta zadeva ubija. Uničuje ju na vsakem koraku. Jaz se lahko povsem posvetim nogometu in o tej stvari ne razmišljam, oni dve pa ves čas razmišljata zgolj o tem. Preletava ju razočaranje, žalost in tudi jeza. A kot pravim, jaz se zavedam, da na nekatere stvari nimam vpliva, bo pa, kot vedno, resnica zagotovo prišla na plan. In spet bom zmagovalec," je rožnatemu časniku še povedal Ronaldo.