Ronaldo: Zavidal sem Messiju, ko je osvajal lovorike z Barcelono

Rivalstvo med Cristianom Ronaldom in Lionelom Messijem, dvema najboljšima nogometašema zadnjega desetletja, je primerljivo z največjimi rivalstvi v zgodovini športa kot so Joe Frazier in Muhammad Ali, Larry Bird in Michael Jordan ali Chris Evert in Martina Navratilova. A Portugalec poudarja, da je najpomembnejša stvar v odnosu z Argentincem ta, da se skozi celotno kariero drug drugega ženeta k popolnosti.

Cristiano Ronaldo je v intervjuju za portugalsko Televisão Independente spregovoril o rivalstvu z Lionelom Messijem, nogometašem s katerim se ga zadnjih deset let neprestano primerja. Čeprav je v preteklosti že znal zbosti svojega argentinskega kolega, je 34-letni Portugalec tokrat spregovoril z veliko mero spoštovanja. "Kar sva z Messijem dosegla v svojih karierah je neverjetno. Sreča ni tukaj imela nikakršne vloge. Ustvarila sva eno izmed največjih športnih rivalstev v zgodovini," je dejal Ronaldo, ki je z Messijem rušil rekord za rekordom tako v španski LaLigi kot tudi v Ligi prvakov. Oba nogometaša sta tudi najboljša strelca v zgodovini najprestižnejšega klubska tekmovanja, Ronaldo jih ima na svojem računu 126, Messi 112. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Zvezdnik italijanskega Juventusa je priznal, da občuduje kariero Barceloninega asa. "Ne dvomim, da sva drug drugega nenehno gnala k popolnosti. Zaradi njega sem boljši igralec, on pa zaradi mene. Najino rivalstvo ni nič novega. Michael Jordan in Larry Bird sta to pokazala v NBA, Alain Prost in Ayrton Senna pa v Formuli 1. Resnično občudujem vse, kar je dosegel v svoji karieri. V Španiji sva bila izjemne bitke, tudi sam mi je nekajkrat priznal, da ga je bolelo, ko smo z Realom osvojili tri lovorike Lige prvakov, sam pa sem mu zavidal vsa španska državna prvenstva in ostale naslove, ki jih je osvajal z Barcelono. Gre za nekaj povsem normalnega, saj imava zelo dober profesionalni odnos. Dokler gre za zdrava rivalstva, kjer dve osebi ženeta druga drugo, da sta vsak dan boljši, sem mnenja, da šport potrebuje čim več takšnih medosebnih tekmovanj," je še dejal Ronaldo.