Ronaldo zbadal gostujoče navijače, nato pa okaral nasprotnike

Prvenstvo Savdske Arabije počasi prihaja h koncu, do konca so še štiri tekme, najbolje pa kaže ekipi Al Nassra, za katero igra Cristiano Ronaldo. Moštvo iz Rijada je pred domačimi navijači še utrdilo svoj status vodilnih, ko je z 2:0 premagalo enega najbližjih zasledovalcev Al Ahli. Za veliko zmago sta zadela Ronaldo in Kingsley Coman. Francoz je ob koncu srečanja poskrbel za velik konflikt, ko je izredno ostro in popolnoma nepotrebno vdrsal v gostujočega branilca Meriha Demirala. Turek mu ni ostal dolžan in strasti so ob koncu že tako vročega srečanja še dodatno zavrele.

Po zadnjem sodnikovem žvižgu je nastopil tretji polčas, v katerega so bili vpleteni praktično vsi igralci obeh ekip. Najbolj je prekipelo Demiralu, ki ni mogel sprejeti poraza in je obračunal tudi z domačimi privrženci. Tribunam Al-Awwal Parka je kazal svojo medaljo azijske Lige prvakov, najelitnejšega tekmovanja na Bližnjem vzhodu, ki ga Al Nassr še ni uspel osvojiti. Turški branilec je bil razjarjen tudi na Ronalda, kar je presenetljivo v luči dejstva, da sta nekaj sezon skupaj preživela pri torinskem Juventusu, kjer Demiral ni skrival svojega občudovanja portugalskega zvezdnika.