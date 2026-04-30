Ronaldo zbadal gostujoče navijače, nato pa okaral nasprotnike

Prvenstvo Savdske Arabije počasi prihaja h koncu, do konca so še štiri tekme, najbolje pa kaže ekipi Al Nassra, za katero igra Cristiano Ronaldo. Moštvo iz Rijada je pred domačimi navijači še utrdilo svoj status vodilnih, ko je z 2:0 premagalo enega najbližjih zasledovalcev Al Ahli. Za veliko zmago sta zadela Ronaldo in Kingsley Coman. Francoz je ob koncu srečanja poskrbel za velik konflikt, ko je izredno ostro in popolnoma nepotrebno vdrsal v gostujočega branilca Meriha Demirala. Turek mu ni ostal dolžan in strasti so ob koncu že tako vročega srečanja še dodatno zavrele.
Po zadnjem sodnikovem žvižgu je nastopil tretji polčas, v katerega so bili vpleteni praktično vsi igralci obeh ekip. Najbolj je prekipelo Demiralu, ki ni mogel sprejeti poraza in je obračunal tudi z domačimi privrženci. Tribunam Al-Awwal Parka je kazal svojo medaljo azijske Lige prvakov, najelitnejšega tekmovanja na Bližnjem vzhodu, ki ga Al Nassr še ni uspel osvojiti. Turški branilec je bil razjarjen tudi na Ronalda, kar je presenetljivo v luči dejstva, da sta nekaj sezon skupaj preživela pri torinskem Juventusu, kjer Demiral ni skrival svojega občudovanja portugalskega zvezdnika.
Na nastopu pred sedmo silo je brez dlake na jeziku spregovoril o preferenčnem tretmaju, ki ga s strani sodnikov uživajo igralci Al Nassrja: "Ne vem, kako Coman ni dobil rdečega kartona. Poglejte mojo nogo, skoraj mi jo je zlomil, sramotna odločitev. Jasno je, da sodniki Al Nassrju želijo pomagati pri osvojitvi naslova. Mi vedno zmagujemo bvrez pomoči, tako se bo tudi nadaljevalo," je izjavil turški reprezentant, ki je po tekmi svoje povedal tudi na družbenih omrežjih: "Končno je bila na tem stadionu medalja azijske lige prvakov," je poslal puščico proti domačim navijačem.
Kot že neštetokrat je svoje dodal tudi Ronaldo in, kot je bilo pričakovano, so njegove besede požele največ pozornosti. Portugalec še ni uspel osvojiti savdskega prvenstva, odkar je presenetil nogometno javnost s selitvijo na Bližnji vzhod pred dobrimi tremi leti. Po tekmi je bil jasen glede očitkov, da je njegova ekipa favorizirana: "Vidim veliko slabih stvari. Dosti igralcev ima veliko za povedati čez sodnike, to delajo tudi preko družabnih omrežij. Taki izpadi ne pomagajo savdskemu nogometu in se morajo končati, če želimo tekmovati z najmočnejšimi evropskimi ligami," je bil kritičen Ronaldo. Njegovo izjavo je veliko ljudi označilo za ironično, glede na to, da je v začetku leta grozil s stavko zaradi domnevnega favoriziranja Al Ahlija s strani savdskega investicijskega sklada.
Med intervjujem po napetem srečanju so gostujoči navijači Ronalda zbadali z dejstvom, da so njihovi ljubljenci osvojili dva naslova azijske Lige prvakov, medtem ko je nekdanji zvezdnik madridskega Reala zaenkrat še praznih rok. 41-letni Portugalec, ki je na obračunu prišel do 970. kariernega zadetka, jim ni ostal dolžan in poudaril, da je osvojil kar pet naslovov evropskega prvaka, kar seveda v nogometnem svetu kotira veliko višje.
